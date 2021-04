Slotcall: Amerikaanse meevaller

Bericht delen via:

De AEX sluit 0,5% in het groen. Met een stortvloed aan Q1-cijfers is er dan ook genoeg te beleven op de beurs. Het desastreuze karakter van de coronapandemie komt in sommige gevallen glashard naar voren.

Eerst even wat hoopvolle geluiden. Het aantal jobless claims in de Verenigde Staten kwam deze week uit op 547.000., terwijl de markt rekende op 610.000. Dit is het laagste aantal sinds het hele coronadrama begon.

Reden voor optimisme, want het toont aan dat de arbeidsmarkt goed aantrekt op het moment dat we terug gaan naar het oude normaal. Met een beetje geluk volgt Europa snel. Dan krijgt het UWV het weer wat rustiger.

Persberichtje van Pharming



Pharming (+0,7%) heeft weer een persberichtje de wereld in geslingerd. Het komt erop neer dat het bedrijf een eerste nierpatiënt met Ruconest heeft behandeld. De koers reageerde er echter niet op. “De markt is nu wel klaar met al die persberichten”, zegt Niels Koerts er grappend over.

Vraag maar raak

Arend Jan Kamp geniet van een welverdiend weekje vrij. Om die reden vervangt analist Paul Weeteling hem morgen als podcasthost. Heeft u vragen aan hem of aan vaste beursbabbelaar Niels Koerts? Stel die dan hieronder in de reacties en wellicht beantwoorden zij deze morgen in de IEX BeleggersPodcast.

Basic-Fit

Zoals gezegd presenteerde sportschoolketen Basic-Fit (-1,2%) vandaag zijn kwartaalcijfers, en die waren niet mals. De omzet is ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar met 92% in elkaar gestort. Ten opzichte van het vierde kwartaal dropte het ledenaantal zelfs met 10%.

Desondanks is er bij IEX-analist Niels Koerts optimisme te bespeuren. Volgens hem heeft het bedrijf een sterke marktpositie waar Basic-Fit goed gebruik van kan maken als Nederland van het slot gaat. Volgens CEO René Moos breekt dat moment mogelijk 11 mei al aan.

Hoe optimistisch Niels Koerts precies is over Basic-Fit leest u in de analyse hieronder:

Sligro

Het zal niet al verrassing komen dat ook Sligro (+2,7%) – dat vandaag ook zijn Q1-cijfers presenteerde – gebukt gaat onder de lockdownmaatregelen. De omzet is dit eerste kwartaal met 38,4% gezakt tot €328 miljoen.

Toch zien beleggers ook hier licht aan de horizon. De terrassen mogen – onder tal van voorwaarden – weer een beetje open. Dat lijkt voldoende om Sligro – ondanks de moeizame jaarstart – in de plus te laten koersen.

Voor de volledige analyse van analist Peter Schutte verwijzen we u naar het artikel hieronder:

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier blijven vandaag dicht bij huis.

Nederland: -1 basispunt (-0,21%)

Duitsland: -0 basispunten (-0,27%)

Italië: -1 basispunt (+0,75%)

Verenigde Staten: -0 basispunten (+1,56%)

Verenigd Koninkrijk: -1 basispunt (+0,73%)

Brede markt

Heel Europa kleurt weer groen. De grootste uitschieter is de Franse beurs met een plus van 1,0%.

Dat kan niet gezegd worden voor Wall Street: S&P 500 (-0,0%), Dow Jones (-0,3%) en Nasdaq (+0,3%).

De euro zakt een kleine 0,1% en noteert 1,202 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,7%) daalt een beetje, maar niet zo hard als zilver (-1,6%).

Olie: WTI (+0,6%) en Brent (+0,6%) klimmen samen.

De bitcoin (-0,5%) zakt slechts heel lichtjes.

Het Damrak

Relx (+0,6%) wordt beloond voor zijn tradingupdate. De IEX-Beleggersdesk verwacht morgen met een update langs te komen.

(+0,6%) wordt beloond voor zijn tradingupdate. De IEX-Beleggersdesk verwacht morgen met een update langs te komen. Akzo Nobel (-2,1%) profiteert niet van koersdoelverhogingen van diverse zakenbank. Onder andere Jefferies verhoogt zijn targetprice van €102 naar €120.

(-2,1%) profiteert niet van koersdoelverhogingen van diverse zakenbank. Onder andere Jefferies verhoogt zijn targetprice van €102 naar €120. Randstad (+1,0%) ziet in diverse sectoren alweer terkorten aan geschoolde arbeidskrachten ontstaan. Het bedrijf zegt zelfs dat Covid-19 voor de arbeidsmarkt niet meer zal zijn dan een korte inzinking. Of de IEX-Beleggersdesk het aandeel koopwaardig acht, leest u in het onderstaande artikel. Randstad: ruimte voor een superdividend #RANDSTADNV https://t.co/jsclmCE2Lp — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 22, 2021

(+1,0%) ziet in diverse sectoren alweer terkorten aan geschoolde arbeidskrachten ontstaan. Het bedrijf zegt zelfs dat Covid-19 voor de arbeidsmarkt niet meer zal zijn dan een korte inzinking. Of de IEX-Beleggersdesk het aandeel koopwaardig acht, leest u in het onderstaande artikel. PostNL (-5,2%) gaat vandaag €0,28 ex-dividend, dus geen paniek. Hiervoor gecorrigeerd gaat het aandeel zelf 1,5% omhoog.

(-5,2%) gaat vandaag €0,28 ex-dividend, dus geen paniek. Hiervoor gecorrigeerd gaat het aandeel zelf 1,5% omhoog. De bleeder van de dag is Fugro (-3,1%), al was het verlies bij opening nog een stukje hoger. De bodemonderzoeker presenteerde vanochtend zijn eerstekwartaalcijfers en daaruit bleek dat de bodemonderzoeker nog altijd opereert in een bijzonder moeilijke markt. De omzet zakte met 17% ten opzichte van een jaar geleden naar €284 miljoen. Fugro te voorzichtig #Fugro https://t.co/GDDPG9I6K0 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 22, 2021

(-3,1%), al was het verlies bij opening nog een stukje hoger. De bodemonderzoeker presenteerde vanochtend zijn eerstekwartaalcijfers en daaruit bleek dat de bodemonderzoeker nog altijd opereert in een bijzonder moeilijke markt. De omzet zakte met 17% ten opzichte van een jaar geleden naar €284 miljoen. JDE Peet's (+5,5%) profiteert van de meevallende resultaten van Nestle. Vooral de koffieverkopen waren beter dan verwacht dus wellicht is dat een voorbode voor de cijfers van het voormalige Douwe Egberts.

(+5,5%) profiteert van de meevallende resultaten van Nestle. Vooral de koffieverkopen waren beter dan verwacht dus wellicht is dat een voorbode voor de cijfers van het voormalige Douwe Egberts. Vopak (-2,8%) krijgt daarentegen nog een trap na. Jefferies verlaagt het koersdoel met €2 naar €52, maar handhaaft het koopadvies.

(-2,8%) krijgt daarentegen nog een trap na. Jefferies verlaagt het koersdoel met €2 naar €52, maar handhaaft het koopadvies. ING is zeer gecharmeerd van Accell (+1,3%). De bank verhoogt het koersdoel van de fietsenmaker van €32,50 naar €52. De bank denkt dat alle type fietsen dit jaar als warme broodjes over de toonbank gaat. Voor dit jaar rekent ING op een omzet van €1,44 miljard.

(+1,3%). De bank verhoogt het koersdoel van de fietsenmaker van €32,50 naar €52. De bank denkt dat alle type fietsen dit jaar als warme broodjes over de toonbank gaat. Voor dit jaar rekent ING op een omzet van €1,44 miljard. Alfen (+6,2%) kent een goede dag, maar het volume van 186.000 stukjes is niet bijzonder.

(+6,2%) kent een goede dag, maar het volume van 186.000 stukjes is niet bijzonder. CM.Com (+8,2%) heeft een contract binnengesleept bij de Nederlandse staat. Het bedrijf gaat internationale betalingen voor onze overheid verrichten. Financiële details zijn echter niet bekendgemaakt.

Adviezen

Accell: naar €52 van €32,50 en kopen - ING

Akzo Nobel: naar €129 van €124 en kopen - Sanford & Bernstein

Akzo Nobel: naar €120 van €102 en kopen - Jefferies

Akzo Nobel: naar €110 van €98 en kopen - CFRA

ASMI: naar €320 van €270 en kopen - Bank Degroof

ASML: naar €622 en kopen - Wells Fargo

Avantium: naar €9 van €8,30 en kopen - Bank Degroof

ING: naar €11,50 van €11,40 en kopen - UBS

Sligro: naar houden van kopen en €19 - ING

Vopak: naar €52 van €54 en kopen - Jefferies

Agenda