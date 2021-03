Verkiezingen: Wat willen de 7 grootste partijen met uw geld?

De politiek is failliet. Het is een musical waarin de acteur of actrice met het meest overtuigende toneelspel over hoe zij met gedraai aan wat micromanagement knopjes uw problemen gaat oplossen en uw stem probeert te winnen. Als je diezelfde clowns ondervraagt hoe (!) men dan problemen waar een lange termijn visie voor nodig is op gaat lossen blijft het angstvallig stil als je door gaat vragen op wat loze kreten als minder immigratie (het lukt niet eens om vlot totaal kansloze economische asielzoekers terug te sturen), meer groene energie (maar niet in mijn achtertuin en wie legt al die warmtepompen en zonnepanelen e.d. aan dan), 1 miljoen woningen (waar is het personeel die deze kan bouwen dan en waar is de landelijke aansturing want ook dit wil niemand in zijn achtertuin), en zo kun je op elk dossier wel wat zeggen (dan heb ik het nog niet eens over alle dossiers die men wil oplossen bij totaal niet functionerende overheidsinstanties zoals UVW en belastingdienst e.d.) etc. etc.