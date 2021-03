BeursVandaag: Er is er één (nog niet) jarig

Goedemorgen, de AEX en AMX zijn vandaag jarig: gefeliciteerd, ze zijn 38 lentes jong.

Dit is zowel prijs, herbelegd en geïndexeerd en in al die jaren trakteerden ze gemiddeld op 11% en 11,5% bruto rendement per jaar. Helaas, de future standen duiden er op dat onze Damrak diva's even geen zin hebben in feest, na een slecht Wall Street (-1,3%), waar technologie weer een pak slaag kreeg (-2,7%).

Azië staat ook ruim -2,0%. En de boel daalt nu verder, terwijl de Amerikaanse rente halt maakt. Wat nu weer? De networks spreken van rotatie, nu wereldwijd met alle vaccinaties de pandemie onder controle lijkt: uit de typiache aandelen daarvan en in de herstelprofiteurs. Vooralsnog is het alleen even uit álle aandelen.

Vanmiddag speecht Fed-voorzitter Jerome Powell en wie weet zegt hij iets over de rentes en inflatie, maar veel zal het niet zijn na zijn optredens in het Congres vorige week. OK, eerst maar de jarige Jettten:

Bij ons zijn cijfers van twee welbekende bedrijven. In de gauwigheid, ik zeg dit op basis van de headlines. Boskalis noemt alles even héél kort maar krachtig op en daarmee is duidelijk dat ze 2020 snel wil vergeten, geloof ik.

En ons biofarmaconcern, want Pharming is met haar omzetten en winsten de status van biotech a lang voorbij:

Nog meer, Galapagos meldt zich ook en we verwelkomen alweer een nieuw bedrijf aan de beurs: vastgoedontwikkelaar CTP.

Marktbreed heb ik besproken, het ziet er niet goed uit.

U ziet op commodities na alles rood kleurt. Wie spreekt er nog over de dollar eigenlijk? Die zijwaartst ook. De tienjaarsrentes:

Nederland vlak op -0,23%

Duitsland vlak op -0,30

VS valk op 1,47%

Bitcoin doet -0,2% op ruim $49K.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:46 Waarde orderboek baggeraar Boskalis naar record ondanks corona

07:28 Uitverkoop techbedrijven zet Nikkei flink lager

07:02 Inflatie loopt op door duurdere benzine

06:33 Exporteurs somber over impact crisis op omzetontwikkeling

06:31 CBS: aantal werkloze jongeren is toegenomen

06:29 'Industrie kampt met tekorten onderdelen en materialen'

06:27 Grote banken gaan zich inspannen voor biodiversiteit

06:26 'Landbouw blijft dit jaar groeien, maar in trager tempo'

03 mrt 'Tesla krijgt voet aan de grond in Japan na prijsverlaging'

03 mrt Techsector onder druk op Wall Street, Nasdaq hard onderuit

03 mrt Sterke daling van brandstofvoorraden VS door winterstorm

03 mrt 'Vaccinhoop doet gemoedstoestand ondernemers VS goed'

03 mrt Opluchting na drukke eerste werkdag bij schoonheidssalon

03 mrt Facebook heft verbod op politieke advertenties VS op

03 mrt EU wil Britten juridisch aanpakken voor schenden brexitafspraken

03 mrt Luchtvaartreizigers mogelijk verwaarloosd door crisisnoodsteun

03 mrt 'ECB ziet geen reden tot hard ingrijpen om obligatiemarkt'

03 mrt Zuid-Hollandse gedeputeerde maakt overstap naar glastuinbouw

03 mrt 'Verruim mogelijkheden van winkelen op afspraak'

03 mrt Topman Ahold Delhaize goed voor 6 miljoen euro in 2020

03 mrt Personeel glasbedrijf O-I legt werk neer in roep om meer loon

03 mrt Techbedrijven onder druk in AEX-index

Analistenadvies zie ik nog niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda:

08:00 Boskalis Q4-cijfers

08:00 Pharming Q4-cijfers

08:00 Argenx Q4-cijfers

08:00 Lufthansa Q4-cijfers

11:00 EU werkloosheidspercentage jan 8,3%

13:00 Kroger Q4-cijfers

16:00 VS Fabrieksorders jan +1,0% MoM

17:05 VS speech fed-voorzitter Jerome Powell

18:00 Stern Q4-cijfers

En dan nog even dit

De terugblik:

The Dow and S&P 500 fell, with Microsoft, Apple and Amazon weighing on the S&P more than any other stocks https://t.co/TFNpBdnTfE pic.twitter.com/h6epNoRcnm — Reuters Business (@ReutersBiz) March 4, 2021

Om 17:05 onze tijd:

Rising bond yields spook world shares as investors look to Powell https://t.co/FaxaOEi2R6 pic.twitter.com/m7LvryHV4O — Reuters Business (@ReutersBiz) March 4, 2021

Wat kan hij nog zeggen?

The Fed just released its latest Beige Book, noting that economic activity has expanded modestly. @steveliesman breaks down the details.



For more on what the Fed's Beige Book means for markets and the economy, watch this @CNBCPro video: https://t.co/Sxo3TRscI8 pic.twitter.com/iMuKXF9Tam — CNBC (@CNBC) March 4, 2021

Intussen gaat het vaccineren lekker. In de VS dan. Lang niet overal...

“We’re now on track to have enough vaccine supply for every adult in America by the end of May,” President Joe Biden says. Pharmaceutical giant Merck will help manufacture J&J’s one dose vaccine to help speed up distribution. https://t.co/kZs06fIYN9 pic.twitter.com/2z7zxfkVHv — CNBC (@CNBC) March 4, 2021

Het huidige dividendrendement is 1,5, het verwachte 1,9%, maar in tegenstelling tot Europa, gaat het in de VS weer écht over afwegen van risico en risicovrij met een inflatieverwachting van 2,4%:

The 10-year US Treasury #yield has risen to above the S&P 500 Index dividend yield! via @USFunds pic.twitter.com/2wwR7eZ7ix — jeroen blokland (@jsblokland) March 3, 2021

Gelukkig hebben we olie nog?

Oil strengthens on prospect of OPEC+ maintaining supply cuts, drop in U.S. inventories https://t.co/rYYwXwaGJe pic.twitter.com/aSJMbo2Psm — Reuters Business (@ReutersBiz) March 4, 2021

Ze komt er aan:

Amazon's first cashierless store arrives in Britain in sign of global expansion https://t.co/ZK9TKt5NrV pic.twitter.com/8pl9kIdve7 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 4, 2021

Zeg het maar, hét verhaal heb ik nog niet gezien. Misschien is dat er ook wel niet.

#Gold keeps falling as Treasury yields rise and ETF rout deepens. Gold ETFs holdings had the 12th straight day of declines Tuesday, the longest losing streak since Dec2016, acc to data compiled by Bloomberg. pic.twitter.com/MH1uvdJEpH — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 3, 2021

Veel gratis publiciteit gehad :-)

Melvin Capital gained 21.7% net of fees in February - source https://t.co/ptMpWBw7dU pic.twitter.com/U2ZbAg6jH6 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 4, 2021

Nog een. Niks bijzonder, ze is gewoon een goede handelaar, die het momentum mee heeft. Nu even niet, want haar Ark fonds zit in een bear market. Hoe zou dat nou kunnen met al die hippe tech...? Uiteindelijk komen ook de meeste (tijdelijk) succesvolle fondsmanagers weer gewoon onder de benchmark uit.

Star stockpicker Cathie Wood remains bullish on bitcoin, warns on banks https://t.co/HgSxEyZfN6 pic.twitter.com/AuDMZMmfgq — Reuters Business (@ReutersBiz) March 4, 2021

Veel plezier en succes vandaag.