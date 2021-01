BeursVandaag: Sprakeloos

Ik ruik de geur van gebakken lucht.

Het scootertuig van McHungry rijdt zicht te pletter om het vitamineloze prakkie bij Jan met de Korte achternaam door de deur te schuiven.



Hij betaalt zich blauw, het is eten of gegeten worden, en de "tussenhandel" neemt een flinke hap uit de pizza.

Het is broodroof van de restauranthouder die zijn hoofd nauwelijks boven water kan houden.



Tja, Mario wordt het nieuwe opperhoofd in Italie, het verlengstuk van GS, levenslange negatieve rentes staan er op het menu voor Europa.



En ondertussen gaat onze eigen Afbraakindex door het dak, er zit geen rem meer op, grote verdeeldheid onderling, gepaard met soms duizelingwekkende torenhoge k/w waardes.



Schiet mij maar lek, Rutte duwt ons verder in de shut-up en voert straks de sperrzeit in, en je moet wel een hele goede reden hebben om 's nachts nog gezien te worden op straat.

Maar ja, politie zie je toch niet meer, die zijn tegenwoordig bang in het donker.

Ja, hij wil zelfs de inbrekers en plofkrakers hun broodwinning ontnemen.



Ik keek gisteravond nog even naar de herhaling van Rutte en onze hond zat naast mij op de bank.

Ik zei, kijk maar goed naar hem, dit is de man die jou zelfs je laatste rondje door de strot wil duwen.



Beelden van een ervaren curator die eind vorig jaar nog op tv verscheen schoten mij door het hoofd.

Hij toonde beelden van een lege archiefkast en zei dat hij dit nog nooit eerder meegemaakt had.

Maar zei hij, volgend jaar zomer kom ik weer om in het werk, de kast zal dan weer uitpuilen van de ordners.