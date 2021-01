En de lockdown gaat maar door, mede dankzij de WHO.Even ter herinnering hoe dit orgaan dat op sterven na dood was weer nieuw leven is ingeblazen.Dankzij deze figuren worden we de afgrond in geduwd, just follow the money.Bill Gates een computer nerd die nu het hardst schreeuwt dat we gevaccineerd moeten worden, anders geen einde vd lockdown!