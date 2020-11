Slotcall: Craprally zet door

De AEX (-0,0%) blijft per saldo dicht bij huis, maar de uitslagen van enkele individuele aandelen zijn gigantisch. Het brede beeld is dat de coronagevoelige fondsen er goed bij liggen.

Winnaars zoals Just Eat Takeaway (-3,1%), IMCD (-2,8%) en DSM (-2,4%) doen daarentegen een stapje terug. Verder valt de draai in de dollar op. Rond 15.00 uur steeg de euro nog 0,4% ten opzichte van de wereldreservemunt en nu staat er een min van 0,3% op het bord.

De sterke dollar hebben we te danken aan goede inkoopmanagersindices over de Amerikaanse industrie en dienstensector. Beide PMI's over november kwamen uit rond de 57 punten en dat is veel beter dan verwacht. Het toont aan dat het herstel van de Amerikaanse economie doorzet.

Het vertrouwen stijgt nu er een vaccin op komst is en er een duidelijke winnaar is van de Amerikaanse Presidentsverkiezingen. Hoewel, over dat laatste is geloof ik nog niet iedereen het eens:).

In certain swing states, there were more votes than people who voted, and in big numbers. Does that not really matter? Stopping Poll Watchers, voting for unsuspecting people, fake ballots and so much more. Such egregious conduct. We will win! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

BAM +20%

De grote winnaar op het Damrak is BAM (+21,3%). De bouwer maakte vanochtend bekend dat het de helft van zijn werkmaatschappij BAM PPP verkoopt aan pensioenfonds PGGM. Met de deal is €100 miljoen gemoeid en dit bedrag kan uiteindelijk nog oplopen naar €130 miljoen.

Goed nieuws, want BAM kan dit geld goed gebruiken om de schuldpositie te verlagen. In juni loopt er een convertible af van €125 miljoen en door deze deal kan de bouwer de lening terugbetalen.

Beleggers kunnen er ook voor kiezen om de convertible om te zetten in aandelen, maar dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. De conversiekoers bedraagt namelijk €5,22. De huidige beurskoers ligt hier bijna 70% onder.

Royal Dutch Shell

Royal Dutch Shell (+4,6%) heeft de AEX niet in het groen kunnen duwen. Het olieconcern kent een weging van 8,9% en zet de hoofdindex zelfstandig 0,4% hoger. Het verlies sinds de bekendmaking van de dividendverlaging is hiermee grotendeels weggepoetst.

Ondanks dat deze beslissing pijn doet, heeft het ook voordelen. Er is meer geld beschikbaar om de schuldenberg af te bouwen en er kan extra worden geïnvesteerd in duurzame energie. Hierdoor kan Koninklijke Olie in de toekomst weer een stabiele dividendbetaler worden.

#Shell is stijger vd dag op Damrak en dit jaar leren we dit eens zo saaie, defensieve weduwen & wezendividendfonds geheel anders kennen. Hier maximale bewegingen dit jaar #AEX pic.twitter.com/RMI11Keyox — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 23, 2020

Rentes

De rentes blijven redelijk dicht bij huis. Een uitzondering is de Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier dat vandaag drie basispunten oploopt. Dit zal waarschijnlijk te maken hebben met de goede Amerikaanse inkoopmanagersindices.