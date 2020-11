'Beter dan verwachte resultaten voor Prosus'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De resultaten van techinvesteerder Prosus over de eerste helft van het gebroken boekjaar waren beter dan verwacht, geholpen door zijn activiteiten op het gebied van e-commerce. Dat meldde Goldman Sachs.

De Amerikaanse zakenbank wijst met name op maaltijdbezorging die flink profiteert van de coronacrisis en spreekt van een "strong beat" bij de prestaties en verwachtingen voor Prosus. Goldman Sachs zegt dat de activiteiten van Prosus in een goede positie verkeren om te profiteren van een structurele overgang naar online door corona. Verder is de balans van het bedrijf sterk, wat mogelijkheden biedt om kapitaal in te zetten voor overnamekansen. Het advies staat op buy.

Het aandeel Prosus noteerde maandag omstreeks 10.55 uur een plus van 1,1 procent op 92,00 euro.