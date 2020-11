BeursVandaag: Duizelig

De AEX opent straks weer met een zes?

Daar ziet het er nu wel naar uit, na een aardig ritje op Wall Street vrijdag, dat de indices om en nabij de all time highs bracht. Verder is er dit weekend een Aziatische vrijhandelsverdrag getekend en zijn er vanochtend meevallende Japanse (BBP) en Chinese data (industriële productie).

Dat handelsverdrag is er echter niet zomaar eentje, dit kan een historische zijn? Het is zonder de VS namelijk, maar Japan, Korea, Australië en Nieuw-Zeeland doen wel mee met de rest van Zuid-Oost Azië en dit zegt Reuters:

A China-backed free-trade bloc, spanning 30% of the world's economy, was formed at a virtual summit in a move that likely gives Beijing greater influence and leaves Washington on the outside.

Fifteen Asia-Pacific countries formed the world’s largest free-trade bloc, a China-backed deal that excludes the U.S. This will also mark the first time rival eastern powers China, Japan and South Korea have been in the same trade deal. More here: https://t.co/XgSdQWtt0t pic.twitter.com/C99QhQA9V9 — Reuters Business (@ReutersBiz) November 16, 2020

Het belangrijkste bedrijfsnieuws nu is van Unibail, waar de Raad van Commissarissen geheel op de schop gaat. De voorzitter treedt af en van de belangrijkste zeg maar muiters neemt er zitting in, Xavier Niel. Het wachten is op het volgende persbericht?

Cuvillier zal de eer wel aan zichzelf houden. Gaat natuurlijk never nooit onder Bressler werken. #Unibail https://t.co/Tbr56HTRaL — Nico A. Inberg (@NicoInberg) November 15, 2020

Dit is ook meteen het enige nieuws voorbeurs. Wel is er advies, The Firm zet Wokkels op verkopen:

ABN Amro: naar €9 van €10.50 - Morgan Stanley

ING: naar €9 van €8,70 - Morgan Stanley

Prosus: naar €120 van €116 - JP Morgan

Wolters Kluwer: naar sell van neutral - Goldman Sachs

Air France-KLM: naar €3,25 van €1,75 - HSBC

Marktbreed schrijven de networks dat de Covid-19 angst aan het verdwijnen is met de komst van een vaccin. De Covid-19 schade moet nog duidelijk worden. Maar daar hebben de beurzen alle vertrouwen in, gelet op die stijgingen en nagenoeg recordstanden. Komt er ook een sectordraai? Dat is de vraag.

Anders gezegd, maken de verliezers van dit jaar een comeback, al dan niet ten koste van de winnaars? Verwarrend vorige week! We gaan nu wel de staart van het jaar in met steeds minder nieuws, data en meestal ook opdrogende handel. Eindejaarsrally? Het is misschien al één grote eindejaarsrally sinds maart...



De rentes doen niet mee aan het koersfeestje, basispuntje er af. Iets om op te letten? Duitsland levert bijvoorbeeld alweer tien basispunten in sinds de vaccin-euforie vorige week. Maar goed, ik kom dan ook nog uit de prehistorie, toen aandelen en obligaties elkaar nog wel een beten in plaats van samen stegen.

Nieuws, advies, shorts en agenda

De agenda:

00:50 Japan BBP Q3 +5,0% QoQ (verwacht +4,4%)

03:00 China industriële productie okt +6,9% YoY (+6,5%)

08:00 Vodafone Q3-cijfers

09:00 Coca-Cola European Partners notering ex-dividend

10:00 Italië inflatie CPI okt -0,6% MoM

14:30 VS New York Empire State Index nov 12,85

En dan nog even dit

Japanse BBP:

Japan's economy vaults back from COVID-induced recession, but outlook murky https://t.co/LzhAIkij1g pic.twitter.com/OUyurUed7c — Reuters Business (@ReutersBiz) November 16, 2020

Bankenfantasie, een woord dat niet meer zo vaak voorkomt:

PNC nears deal to buy BBVA's U.S. banking arm for more than $10 billion: sources https://t.co/v27KGuCUNo pic.twitter.com/pyn1zLzR8b — Reuters Business (@ReutersBiz) November 16, 2020

Jammer dat het bedrijf niet beursgenoteerd is:

Elon Musk's SpaceX launches Crew-1 mission, beginning a new era of NASA human spaceflight https://t.co/lhS1KatEBs — CNBC (@CNBC) November 16, 2020

Plat liggende beurzen, het gebeurt wel erg vaak de laatste tijd:

Australia bourse halts trading on 'market data issues' https://t.co/Ydyi2IyLSi pic.twitter.com/34mBX7oa3R — Reuters Business (@ReutersBiz) November 16, 2020

Nou, die mogen ons nu op een eindejaarsrally trakteren:

Here’s how Robinhood and Covid opened the floodgates for 13 million amateur stock traders. Watch the full video here: https://t.co/IkXIlzZ8jy pic.twitter.com/w93HPazMXc — CNBC (@CNBC) November 16, 2020

Hoog percentage dus:

Zei ik net hoog percentage? Kuch...

80% of global bonds comes with a #yield less than 2%. pic.twitter.com/vALO9eOjQQ — jeroen blokland (@jsblokland) November 15, 2020

Voetbal is een spel dat de Duitsers altijd winnen en de EU is een blok waar de Fransen altijd aan het langste einde trekken?

This chart by Jefferies shows that France is biggest beneficiary of ECB's bond purchases. Country has saved €28.2bn since 2015 through artificial reduction in financing costs driven by ECB. In 2nd place among ECB profiteers is Italy w/savings of €26.8bn, Germany 3rd w/€23.7bn. pic.twitter.com/Mnv1autcKY — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 15, 2020

