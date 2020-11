Slotcall: Euforisch!

Deze gekke beursdag is redelijk te vergelijken met die van vier jaar geleden. Ook toen openden we na een verrassende verkiezingsuitslag fors lager en sloot de AEX (+1,9%) uiteindelijk dik in het groen. Vandaag is het niet anders.

Het enige verschil is dat de 46ste President van de Verenigde Staten nog niet bekend is. De wedkantoren voorspellen momenteel dat Joe Biden 80% kans maakt op de overwinning, maar dat is nog geen zekerheidje. CNN voorspelt dat Biden precies uitkomt op het benodigde aantal van 270 kiesmannen.

Blue sweep lijkt afgewend

Het zou wat zijn dat er 1 kiesman van Biden overstapt naar Trump. Dan hebben we een gelijkspel. Het zou wel passen bij dit bijzondere jaar. Deze koersreactie had ik ook nooit zien aankomen. Ik dacht dat de beurzen diep in het rood zouden belanden als er geen duidelijke winnaar is, maar dat heb ik dus mis.

Met name op Wall Street gaat het hard. De Nasdaq speert maar liefst 4% omhoog. Hiervoor heb ik een theorie: De Republikeinen lijken verrassend hun meerderheid te behouden in de senaat en daardoor wordt een blue sweep afgewend.

Voor de Democraten is het daardoor lastiger om strenge wetgeving in te voeren tegen grote technologiebedrijven. Nu de kans op hogere belastingen en strengere mededingingsregels is afgenomen, worden aandelen zoals Facebook (+7,7%) en Alphabet (+6,9%) aantrekkelijker. Hetzelfde geldt voor de grote farmaceuten.

News Analysis: No blue wave as election outcome waits on a long count: Election 2020 analysis: Democratic hopes for a blue wave that would sweep away barriers to progressive policy changes suffered a significant setback. https://t.co/QRyvTSll3y — Top U.S. & World News?? (@USRealityCheck) November 4, 2020

Ahold

De resultaten van Ahold (-2,0%) worden negatief ontvangen door de markt. De pijn zit hem in een voorziening van €577 miljoen die wordt genomen om uit een Amerikaans pensioenfonds te stappen. Onderliggend zijn de cijfers niet onaardig.

De omzet steeg zonder valuta-invloeden met 10,1% naar €17,8 miljard. Zelfs als we de zwakke dollar meenemen, resteert er een keurige plus van 6,8%. Verder is het positief dat de supermarktketen zijn outlook voor dit jaar naar boven bijstelt. Het bedrijf rekent dit jaar op een 25 tot 30% hogere winst. Let op! De pensioenvoorziening zit hier niet bij inbegrepen.

De consensus ligt op een WPA van €2,05 voor 2021 wat een K/W van 12 impliceert. Of dit voldoende is voor een koopadvies leest u in het onderstaande artikel

Alfen

De cijfers van Alfen (+0,2%) vormen een mixed bag. De derdekwartaalcijfers waren an sich goed, maar de outlook voor het vierde kwartaal viel wat tegen. Door de coronacrisis vreest de energiespecialist dat sommige orders worden uitgesteld.

Voor de lange termijn ziet het beeld er echter gunstig uit. De transitie van fossiele energie naar elektrisch is ingezet en Alfen is goed gepositioneerd om hiervan te profiteren. Uiteindelijk zal een groot deel van de mensen elektrisch gaan rijden, waardoor de vraag naar laadpalen explosief toeneemt.

Maar goed, de gunstige vooruitzichten zitten natuurlijk (deels) verwerkt in de prijs van het aandeel. De IEX-Beleggersdesk gaat voor volgend jaar uit van een WPA van €1,20, waardoor de K/W uitkomt op 47,5.

Alfen weet wat de klant wil #AlfenN.V. https://t.co/GhNaKAIhE3 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 4, 2020

Rentes

De rentes maken een enorme duikvlucht. De Amerikaanse tienjaarsrente zakt maar liefst 11 basispunten. We zien dat dus zowel aandelen als obligaties worden gekocht. Dit is opvallend, omdat staatspapier op een euforische beursdag normaal gesproken wordt gedumpt.

Het is algemeen bekend dat het slimme geld zich bevindt in de rentemarkt. Wellicht is dit een signaal dat het optimisme op de financiële markten van korte duur is.