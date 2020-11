TA: Nog geen instroom van vers kapitaal

Trump of Biden? Bij het live gaan van deze column was het nog superspannend. Beleggers zitten bovenop de uitkomsten van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten.

Naar verluidt hopen de financiële markten vooral dat Biden bij winst snel met een groter steunpakket zal komen om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen.

De AEX verbetert technisch, maar het omzetprofiel stagneert nog. Dit signaleert nog geen instroom van nieuw vers kapitaal en duidt op weinig enthousiasme onder de beleggers.

Technisch is de Nederlandse beurs wat verbeterd nu de AEX-index is opgeveerd vanaf de steunzone 528-530. Deze steun, die in de afgelopen maanden een keer of drie is getest, geeft voorlopig de bodem in de markt aan.

U weet ongetwijfeld dat ik het belangrijk vind om naar het volumeverloop te kijken dat elke opleving begeleidt. Of het nu een index is, of een aandeel. De vuistregel is dat een herstel sterker wordt naarmate de omzetten in de loop daarvan toenemen.

Geldstroom

Een herstel met hoge omzetten is betrouwbaarder dan een met dalende omzetten. Hetzelfde geldt voor correcties. Omdat het lastig is om de dagelijkse omzetten en volumes van een aandeel af te zetten tegen de trend volgen wij de moneyflow, ook wel geldstroom genoemd.

Het is de laatste weken opgevallen dat de geldstroom van de Nederlandse beurs achter blijft ten opzichte van het koersverloop van de AEX. Hoewel de AEX duidelijk is opgeveerd, is de moneyflow amper gestegen.

Dat duidt erop dat er geen nieuw geld naar de beurs toestroomt. Op zich is dat dus een reden om voorzichtig te zijn, zeker nu de Amerikaanse verkiezingen ten einde lopen.

Vandaag bespreek ik de AEX en de geldstroom van de Nederlandse beurs. Verder een uitleg van de moneyflow en helemaal onderaan een korte update van mijn Turboportefeuille voor de Slimste Belegger Competitie.

Nederlandse beurs

De AEX breekt de serie van lagere koerspieken opwaarts af. Hiermee klaart de lucht wat op. Op korte termijn veert de AEX-index op vanaf de steun van 528,68 punten (de bodem van 6 maart).

De markt lonkt naar de weerstand van 575,71 punten (gevormd op 12 augustus). Maar gezien de matige geldstroom, lijkt deze horde nog een brug te ver.







Geldstroom

De moneyflow-indicator van de AEX begint te stabiliseren. De verkoopdruk boven de Nederlandse aandelenmarkt droogt langzaam op. Er is nog geen sprake van instroom van vers kapitaal.



Uitleg moneyflow

De moneyflow is de indicator die de verborgen koopkracht of verkoopdruk kan blootleggen. Deze indicator is afgeleid van het volumeverloop van een aandeel of index. Zo geeft de Moneyflow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer.

De geldstroom is voor het eerst beschreven door Joseph Granville, On Balance Volume genoemd, in zijn boek New Key to Stock Market Profits. De moneyflow die de analisten van Tostrams gebruiken is direct afgeleid van de On Balance Volume van Granville.



In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag van de AEX cumulatief verwerkt. Onder de grafiek (hieronder) vindt u een korte uitleg van de berekening van de moneyflow.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal.

Een dalende moneyflow geeft aan dat er juist geld aan de markt wordt onttrokken.

Een zijwaarts tenderende moneyflow signaleert dat de geldstromen in evenwicht zijn.



De moneyflow maakt nu geen hoogtepunten (=geldstromen blijven achter). Daarom houden we de AEX in de gaten, want dat zou erop duiden dat het slimme geld nog niet actief is.

De kans dat de AEX op korte termijn door haar voorgaande toppen rond 575,71 punten (gevormd op 12 augustus) breekt is dus nihil.

Berekening van de moneyflow

Deze indicator geeft dus het volumeverloop weer. Het volume van een positieve dag (indien de koers hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld en wordt bij een negatieve dag (indien de koers lager sluit dan de dag ervoor) van de waarde afgehaald.

Update Turboportefeuille Slimste Belegger:

Ik heb mijn Turboposities dinsdagavond een beetje afgeroomd en de winsten veilig gesteld. Mijn huidige portefeuillewaarde is hiermee ongeveer gehalveerd en bedraagt nu een kleine €30.000. Het is ook veel te hard gegaan met bijna 17% in slechts twee beurssessies. Kijk voor de portefeuilledetails op deze site.

Ik heb alle grafieken van mijn lopende posities gecheckt en gedubbelcheckt, maar niet één ervan helemaal gesloten. Dus alle lopende Longs heb ik aangehouden, maar enkel wat afgeroomd. Ik beschouw het verzilveren van te snelle winsten als een vorm van money managment. U kent het gezegde: van winstnemen is nog nooit iemand armer geworden.

Hieronder grafieken van enkele lopende long posities, zoals de AEX, de Dow, de Nasdaq100 en de Eurostox50. De plaatjes van de individuele aandelen waarin ik Longs aanhoudt (Akzo, RDS en AirFrance) houdt u van me tegoed.

AEX index

AMX index







Nasdaq100







Dow Jones







Eurostoxx50