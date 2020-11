Shell topfavoriet, beleggers mijden Unibail

Topper Shell steekt met kop en schouders boven de rest uit, zo blijkt uit de IEX Bull Bear Enquête voor november. Unibail-Rodamco is de flopper van de maand. Verder zien we dat het algemene sentiment verder opklaart. Vorige maand keek nog 29,9% optimistisch of zeer optimistisch tegen de aandelenmarkten aan, nu is dat 37%. Nog maar 9,5% is zeer pessimistisch (dit was 13,7%). Vooral lange termijn behoorlijk zonnig Voor de komende maand verwacht ruim 42% een stijging van 2% of meer voor de AEX, dit was begin oktober nog 31,7%. De wat langere termijn - zes maanden - ziet er helemaal zonnig uit. Meer dan 60% van de deelnemers verwacht een stijging van 3% of meer voor de AEX. Dit is een beduidend verschil met een maand geleden, toen 42,4% zo optimistisch was. Bull Bear Indicator De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is weer op bullish terrein. De barometer stijgt naar 50,7, vanaf 48,1 vorige maand (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish). Alle verwachtingen op een rij De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor november is als volgt (tussen haakjes de score voor oktober): Economische ontwikkelingen Zeer optimistisch: 9,1% (was 7,2%)

Optimistisch: 30,3% (was 22,7%)

Neutraal: 22,5% (was 20,5%)

Pessimistisch: 26,8% (was 30,9%)

Zeer pessimistisch: 11,3% (was 18,7%) Aandelenmarkten algemeen Zeer optimistisch: 7% (was 6,5%)

Optimistisch: 30% (was 23,4%)

Neutraal: 25,9% (was 25,2%)

Pessimistisch: 27,6% (was 31,3%)

Zeer pessimistisch: 9,5% (was 13,7%) AEX komende maand Omhoog: 42,3% (was 31,7%)

Neutraal: 22,3% (was 23,7%)

Omlaag: 35,4% (was 44,6%) AEX komende zes maanden Omhoog: 60,5% (was 42,4%)

Neutraal: 19,8% (was 22,7%)

Omlaag: 19,7% (was 34,9%) Extra vraag De extra vraag ging deze maand over techaandelen: Verwacht u een nieuwe techrally, nu de tweede coronagolf een feit is? De meeste respondenten (42,4%) denken dat het goede nieuws al in de koersen verwerkt zit. Ruim 30% denkt dat een techrally er nog wel in zit, terwijl ruim een kwart tech juist veel te duur vindt en denkt dat er een behoorlijke daling aankomt voor de sector. A. Ja, op zoek naar rendement komen beleggers toch bij tech uit 30,4% B. Nee, het goede nieuws zit al in de koersen verwerkt 42,4% C. Nee, tech is veel te duur en gaat hard afkomen 27,2%

Aandelenkeuzes november Wat verwachten beleggers van individuele aandelen deze maand? Voor- en tegenstemmen werden tegen elkaar weggestreept. Shell steekt er met kop en schouders bovenuit bij de toppers, met maar liefst 111 positieve stemmen. Het heeft ongetwijfeld te maken met de goede cijfers die Shell afgelopen week publiceerde. ASML ontbrak vorige keer bij de toppers, maar het aandeel vinden we nu weer op de tweede plaats. Just Eat Takeaway verdwijnt uit het linkerrijtje, Prosus komt 'nieuw' binnen op nummer 4. Net als vorige maand staat Unibail-Rodamco op nummer 1 bij de floppers. Het vastgoedbedrijf heeft het zwaar te verduren in deze coronatijd. Dat geldt ook voor nummer 2 en 3, Randstad en Heineken. Adyen komt nieuw binnen bij de floppers. Wellicht heeft dat iets te maken met de torenhoge koers van het aandeel. Toppers november Stemmen Floppers november Stemmen Shell +111 Unibail-Rodamco -95 ASML +36 Randstad -41 Ahold Delhaize +30 Heineken -38 Prosus +27 Adyen -34

Er deden deze maand 529 beleggers mee aan de enquête, waarvoor onze hartelijke dank!

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.