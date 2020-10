Hoe snel komt olie uit de coronacrisis?

Dat Shell niet een bewust keus maakt over haar koers is geen zware. Juist heel verstandig.



Waar moet RD dan in investeren? In wind en zon, doen ze al

In gas, ze hebben al 50% gas in hun portefeuille!!

In waterstof? En op welke manier ga je dan waterstof maken. Elektrolyse? Kan er zijn nog talloze manieren.



Het probleem is cashflow. Zonne- en windparken zijn heel duur en vreten al je cash op voordat je ook maar een USD verdient. Olie daarentegen kost yupfront veel minder investering en het traject is korter. Waterstof is leuk, maar gaat pas vanaf 2030 een mogelijke rol spelen.



De aandeelhouders willen NU geld. Dus moet RD nog een keuze maken tussen de aandeelhouder, of lange termijn overwinnaar.



Het is dus niet juist te stellen dat "RD de weg kwijt is"



Rd weet dat het maar 1 keer goed met haar cash kan omgaan en daar moet je heel goed over nadenken.



oilexpert.nl