Het stille leed dat Shell heet

Ze zijn er, al heb ik geen idee hoeveel. Oud geld ouderen die voor een groot deel en soms nog meer voor hun pensioen afhankelijk zijn van het dividend van Royal Dutch Shell en ook Unilever. Gedupeerden die nooit mogen aanschuiven op radio, tv, web en in de krant, waar de ene kwetsbare groep na andere mag klagen.

Het is misschien wel het minst besproken, maar zeker een van de grootste bleeders dit jaar in zo'n beetje al onze porto's. Olies is zowaar stijger van de dag in de AEX, als ik dit stukje begin te tikken. Kortom, nu durf ik wel.

Hoewel iedereen het op de beurs hardop over #Tesla heeft, wordt in stilte het leed dat #Shell heet geleden (waar zowat iedereen in zit). Koers is niet eens ergste, dat is die tweederde dividendkorting. In menige villa worden karige pensioenboterhammen gesmeerd, vermoed ik #AEX pic.twitter.com/Qv2QSnIRxP — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 9, 2020

Het is een gemakkelijk sommetje: Shell doet $0,72, ofwel nu €0,61 dividend per aandeel. Neem uw (gemiddelde) aankoopkoers en u weet uw yield. Inderdaad, tweederde korting dit jaar en daar komt ook nog die dollar daling bij. Zeker sinds WOII moet dit zo ongeveer het slechtste (beurs)jaar ooit voor De Koninklijke zijn.

Dat is meteen de kans. Dit voorjaar lekte uit dat Shell het personeel inlichtte, of zelfs waarschuwde (kijkt u goed naar uw eigen functie en of u nog centjes voor de aandeelhouders verdient) dat er in de loop van H2 een reorganisatie en nieuwe strategie zit aan te komen. En die kan wel eens heel drastisch en fors zijn.

Het ijzer smeden als het heet is ,luidt het spreekwoord. Met de gedecimeerde koers, het geruïneerde dividend, de recessie en sterk teruggelopen vraag en de duurzame transitie die lijkt te versnellen zijn, is dit hét moment voor vérgaande besluiten - tot en met verhuizing van Den Haag naar Londen aan toe.

Ik ben heel benieuwd en heb er alle vertrouwen in (want anders had ik mijn aandelen ook verkocht, ik ben long).

Het best oliefonds nu is denk ik Total, dat het minste pijn lijdt. U hoeft u niet te schamen voor een switch van Olie naar de Fransen, denk ik

ExxonMobil en Chevron lopen volgen mij te ver op de (groene) feiten achter, ofwel daar gaat vroeg of laat de reorganisatiekettingzaag er helemaal in

BP is mij is te activistisch en misschien wel onrealistisch duurzaam. Het bedrijf wil té graag aardig en groen gevonden worden, is mijn indruk

Ik voel mij prettig bij het nuchtere Shell, dat nooit en te nimmer de vrije kasstroom uit het oog verliest

Ik heb wel gemakkelijk praten, want met die €0,61 maak ik exact een prima 4,0% op mijn pluk. Die staat inderdaad dik onder water, maar dat is nog niets vergeleken bij iedereen die ze rond €30 heeft gekocht. Maar om nu alsnog te verkopen? Dat zou ik niet meer doen, voor die €12 nou zou ik nog eerder een plukje bijkopen.

Of het nu olie, gas of elektriciteit is, zon of wind, waterstof, kernenergie of misschien wel iets dat we nu nog niet kennen of weten is, ik zie Shell als energiebedrijf dat daar louter en alleen daar in stapt, waar ze mooie cash flows voorziet. En mooie dividenden kan betalen. Daar vertrouw ik op. En u?