En dan is er morgen ook nog BAM

(AJK)) Ja, er staat -5%, maar BAM heeft morgen pas Q2-cijfers. En dat is spannend. Er zijn niet veel analisten die het aandeel volgen, maar - zie de plaatjes hieronder - ze tasten in het duister; Kijk maar hoe de boel heen en weer gaat en uiteen loopt. Nog iets, er is een nieuwe CEO en er is een dikke crisis.

Column door: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes After Hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt. Van aandelen en indices, via commodities, langs de rentemarkten, naar haute finance tot politiek en centrale banken. Arend Jan is ...

