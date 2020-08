BeursVandaag: Always expect...

Always expect the unexpected. Galapagos en Gilead (-3,4% After Hours New York) krijgen van de Amerikaanse FDA nog géén goedkeuring voor filgotinib.

De toezichthouder vraagt nog extra informatie over studies en is niet overtuigd van de veiligheid van het middel. Hier werd niet op gerekend op de beurs en kijk niet raar op van procenten daling op opening. De eerste reactie, Jos Versteeg van InsingerGillissen rekent op uitstel en geen afstel.



ICT heeft cijfers en die vallen mee. Het bedrijf durft zowaar een outlook aan en gebruikt de crisis om de balans te versterken en kosten te besparen.



Marktbreed is er nu weinig nieuws, reuring en beweging. Meest opvallende is nog de dollardaling. De munt heeft echter 1,20 nog niet op het bord gezet.



Bitcoin ligt slecht en verder blijft alles vrij dicht bij huis na een nieuwe all time high S&P 500 gisteren. De Amerikaanse en Duitse rente noteren een basispunt lager.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met cijfers (verlies) Bever. Dat is dan ook alles...

07:24 Tegenvaller met reumamiddel voor Galapagos-partner Gilead in VS

18 aug Negatief resultaat voor Bever Holding in 2019

18 aug S&P 500 stijgt naar record op gemengd Wall Street

18 aug Energiebedrijf RWE geeft aandelen uit

18 aug Rode cijfers op beurzen Europa

Analistenadvies is er ook nog niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda met Nvidia:

08:00 ICT Group Q2-cijfers

08:00 VK inflatie CPI jul +0,4% MoM

11:00 EU inflatie CPI jul +0,4% YoY

13:00 Lowe's Q2-cijfers

16:30 VS wekelijkse olievoorraden

20:00 Fed notulen

22:00 Nvidia Q2-cijfers

En dan nog even dit

Zoek uw eigen stekkie maar op:

De regio Haarlemmermeer is in de eerste helft van 2020 economisch het hardst getroffen door de coronacrisis. In het tweede kwartaal kromp de economie daar tussen de 27 en 29 procent ten opzichte van een jaar eerder.https://t.co/IJNy4Z652C pic.twitter.com/YOGpaBt2VD — CBS (@statistiekcbs) August 19, 2020

Joe Biden is nu formeel kandidaat van de Democraten:

Trump cancels China talks, raising questions about trade deal https://t.co/tjQDK83zTs — Bloomberg Politics (@bpolitics) August 19, 2020

Double digit slump, weer -19,2%:

Japan's exports tumble, capex outlook sags as demand wilts https://t.co/AqRBTqk4p8 pic.twitter.com/kPIQAY9oI7 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 19, 2020

Na Microsoft en Twitter:

The race for TikTok's U.S operations could have a new contender, Oracle https://t.co/5sTfAQeKtM pic.twitter.com/1UuOcO1we7 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 19, 2020

Zit hier nog fantasie in?

European battery makers are gearing up to take advantage of massive green stimulus packages to try and match the Asian giants that dominate the mainstream market https://t.co/4vXX7c5ZfF #CarbonShift pic.twitter.com/e3revNXiGR — Reuters Business (@ReutersBiz) August 18, 2020

Of hier:

UAE's nuclear power plant connects to the national grid in a major regional milestone https://t.co/zAqqNy3mJw — CNBC (@CNBC) August 19, 2020

Intussen bij Huawei:

Banned elsewhere, China's Huawei is prospering from Africa's move toward 5G https://t.co/Jhzr3Vtk55 — Bloomberg Markets (@markets) August 19, 2020

Wat een slagschip:

Samsung’s Galaxy Note 20 Ultra is a huge 5G phone for people who want everything. https://t.co/2nO2ldLiXI — CNBC (@CNBC) August 19, 2020

Interessant:

E*Trade has been hit with a class action lawsuit claiming it did not properly test its online trading platform for the possibility of negative oil futures https://t.co/5Kfnvnb4sx — Bloomberg Markets (@markets) August 19, 2020

Kijk:

#Inflation expectations measured by 5y5y swaps have jumped on both sides of the Atlantic bolstering Risk-On move. pic.twitter.com/vgIy7s1scZ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 19, 2020

Corona virus rally? Corona virus rally, zegt Reuters:

Big Tech drives S&P 500 to record high in coronavirus rally https://t.co/vys92hETil pic.twitter.com/RdXNgTJPoi — Reuters Business (@ReutersBiz) August 18, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.