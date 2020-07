Slotcall: Omkeren

De AEX (-1,1%) laat vandaag een veer. Deze daling zat er een beetje aan te komen, omdat de beurzen op Wall Street gisteren een enorm pak slaag kregen. De grote trigger was het slechte nieuws uit Californië.

Omdat het aantal nieuwe besmettingen daar de pan uit rijst, heeft Californië ervoor gekozen om restaurants, bioscopen en musea te sluiten. Het is opvallend dat vooral de Nasdaq hierdoor zo hard daalde.

Een winst van 2% werd binnen no time omgetoverd in een verlies van 2%. Ook vandaag levert de Nasdaq op een groen Wall Street weer 0,1% in. Dat terwijl er in de technologie-index zoveel stay at home stocks zitten. Wat misschien meespeelt is dat Big Tech gevestigd is in Californië en dat beleggers hun techaandelen daarom dumpen.

Daarnaast mogen we niet vergeten dat de Nasdaq gisteren tijdelijk boven de 11.000 punten noteerde. Nu staat er 10.500 punten op het bord, maar dat betekent nog altijd een winst van dik 20%. Dan is het niet meer dan gezond dat er een correctie komt.

ASML drukt AEX

Als de Nasdaq onderuit gaat dan weet u wel welke richting onze chippers kiezen. ASML (-2,9%), ASMI (-2,5%) en Besi (-4,2%) krijgen allemaal een pak rammel. Vooral ASML weegt zwaar op de AEX.

De chipgigant bepaalt voor 15,4% de richting van de hoofdindex dus zonder ASML waren we in Amsterdam slechts 0,6% in het rood gesloten. Eigenlijk is het dus best een aardige prestatie dat de AEX slechts een tikje slechter presteert dan de DAX (-1,0%) en CAC (-1,0%).

Morgen wordt het helemaal spannend, omdat ASML dan met zijn halfjaarcijfers langs komt. De verwachtingen zijn bijzonder hoog gespannen en de IEX Beleggersdesk houdt een klein beetje zijn hart vast.

Begrotingstekort van $864 miljard

De Amerikaanse President Donald Trump is dol op records, zo liet hij zijn twitteraars altijd weten wanneer de Dow Jones een nieuwe all time high op het bord zette. Hij mag vandaag nog een record aan zijn palmares toevoegen, want het Amerikaanse begrotingstekort is afgelopen maand gestegen tot recordhoogte.

In juni kwam het begrotingstekort uit op $864 miljard (€758 miljard). Ter vergelijking: het Nederlandse BBP bedroeg afgelopen jaar €812 miljard. Simpel gezegd is het Amerikaanse tekort in juni bijna net zo groot als de gehele omvang van de Nederlandse economie.

Deze bizarre cijfers zijn het gevolg van de enorme stimuleringsmaatregelen van de Amerikaanse overheid. De staatsschuld is inmiddels opgelopen naar $27 biljoen. Oftewel 27 met twaalf nulletjes erachter. Gelukkig heeft de VS de wereldreservemunt in handen en helpen de centrale banken een handje.

Daardoor kan het land goedkoop lenen en hoeft een hoge staatsschuld op korte- tot middellange termijn geen probleem te zijn.

U.S. budget deficit hits all-time high of $864 billion in June. https://t.co/zF5flo8XzE — CNBC (@CNBC) July 14, 2020

Rentes

De basispunten die er gisteren bij kwamen, gaan er nu weer zo'n beetje van af. Het is risk of in de wereld van het tienjaars staatspapier. De Nederlandse yield zakt vier basispunten naar -0,30%.