China: bull market op commando?

Bijna op commando een bull market afkondigen? Het heeft er volgens de networks en in dit geval Wall Street Journal alle schijn van. Het kan natuurlijk ook zijn dat Chinese particulieren als variatie op Don't fight the Fed een soort van Don't fight the Communist Party ofzo hanteren.







Ik wijs u er ook vaak op, weet dat China formeel (onder meer volgens MSCI) nog altijd een emerging market is. Ofwel, niet investment grade er is relatief weinig institutioneel en juist veel particulier geld. De laatste link in bovenstaand stukje levert dit plaatje op. Data van 2017, maar veel is er vast niet veranderd.

Dat levert aandelenindices op die meer als commodities lijken te bewegen, dan als ontwikkelde markten (die per saldo langzamer, gestager en vooral minder volatiel oplopen). Boom & bust, ofwel iedereen hoopt overnight miljonair te worden, waarna iedereen weer blut en een illusie armer jarenlang... Zie hier die CSI 300.







De Shanghai Composite bestaat langer, maar het beeld is duidelijk. Als u zin hebt in een dobbel, is een tracker het gemakkelijkst en goedkoopst. Uw broker heeft ze zeker. Wel goed de Chinese pers volgen dan. Zodra er berichten verschijnen dat het wel heel hard gaat, of iets anders... U weet wat u dan te doen staat.