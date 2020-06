Slotcall: Amerikaanse meevaller

Het leek vanochtend een hele lelijke dag te worden, maar uiteindelijk valt de schade mee. De AEX sluit 0,6% lager en dat is rond het hoogste niveau van de dag.

Diverse nieuwsmedia wijten dit verlies volledig aan de extra coronameldingen in Peking en delen van de Verenigde Staten. Of dit de trigger is voor deze koersdaling is echter de vraag.

Als de angst over een tweede uitbraak inderdaad groot was geweest dan waren Basic-Fit (+2,6%), Unibail Rodamco (+1,3%) en Wereldhave (+1,4%) echt niet in koers gestegen. Deze bedrijven zijn immers nogal coronagevoelig.

Dit betekent overigens niet dat het toenemende aantal coronabesmettingen in Peking en de VS geen rol speelt. De negatieve impact op de aandelenkoersen is alleen niet zo groot als wordt gesuggereerd. Andere triggers kan ik op dit moment helaas niet vinden.

Meevallende Empire State Index

Hoewel, een aanjager van het koersherstel is wellicht de meevallende empire state manufacturing index. Deze index meet de bedrijvigheid in de Amerikaanse staat New York en is een voorlopende indicator over juni.

Het cijfer kwam uit op -0,2 en dat is aanmerkelijk beter dan de -27,5 waarop de markt had gerekend. Er is nog geen sprake van groei, maar het is wel een voorbode op een V-vormig herstel in de VS. Laten we ons hier aan vasthouden.

Dit is de New York Fed, of Empire State Manufacturing Index, wereldwijd de eerste voorlopende indicator over juni. Duidelijk: hele dikke meevaller weer en V-vormig herstel #AEX pic.twitter.com/CdKZPigRLa — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 15, 2020

Unibail Rodamco: handelsaandeel



Hoewel de agenda praktisch leeg was vandaag, was het bepaald geen saaie beursdag. Met name met het aandeel Unibail Rodamco viel vandaag een aardige boterham te verdienen.

In de onderstaande grafiek ziet u dat de koers zelfs tijdelijk 7% lager stond. Speculanten die vanochtend een gokje durfden te wagen, zijn nu spekkoper. In de loop van de dag ziet u het aandeel steeds verder oplopen.



Rentes

De spanning op de rentemarkt is vandaag ver te zoeken. De Spaanse tienjaarsrente zakt vier basispunten, maar dan hebben we het wel gehad.