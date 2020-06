BeursVandaag: Mineur

Unilever is héél serieus hierover en het mag een lieve duit kosten.

Het plan, dat al was aangekondigd, is uitgewerkt. Zou het ook aandeelhouderswaarde opleveren?

Intussen starten de futures beroerd. Tweede golfangst, heet het op networks. Er is een gedeelte van Beijing afgesloten wegens een acute corona-uitbraak. India hannest ook. Verder zijn er wisselende berichten over landen die wat verder open gaan, of die meer gevallen kennen.

Verder is er helemaal geen nieuws, of het moet zijn dat China tegenvallende economische data heeft. De koersen laten nu in ieder geval een flinke veer, zie olie ook eens. Financials, commodity-waarden, vastgoed, cyclisch en special occasion betalen straks weer de tol? Dat is het patroon dat we dan vaak zien.

De dollar trekt ook wat aan, de Amerikaanse rente daalt liefste vier basispunten en de Duitse doet nog niks. Risk-off dus. Deze week doen we het met vrij weinig input, zie mijn vooruitblik van gisteren. Daarin vraag ik mij hardop af en heb ik een hele studie wat nog de upside in die dure aandelen kan zijn.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag en nee, meer is er niet:

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts. Bij Fugro lopen ze weer wat op:

De agenda kent de eerste voorlopende indicator over juni, de New York Fed of Empire State Manufacturing Index:

Veel en wisselende Chinese cijfers zijn er:

Oef:

Huh?

During the early days of the coronavirus crisis, Amazon struggled to keep up with the huge sur

ge in demand. So it tried an unusual strategy: Get shoppers to order less.



Watch the full video here: https://t.co/P8quv6WUcl pic.twitter.com/mYcyiCnNnM