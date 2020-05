BeursVandaag: 22 miljoen

Winstdaling ING minder sterk dan gevreesdABM Financial News - 07:20(ABM FN-Dow Jones) ING Groep heeft in het eerste kwartaal van dit jaar veel minder winst geboekt dan in de eerste drie maanden van 2019, maar de winst viel desalniettemin beduidend hoger uit dan waar analisten vooraf rekening mee hielden. Dit maakte de bank vrijdag voorbeurs bekend."Hoewel we in een grote periode van onzekerheid verkeren, blijf ik vertrouwen houden in de toekomst van ING", aldus CEO Ralph Hamers in een toelichting.In het afgelopen kwartaal kwam de nettowinst uit op 670 miljoen euro, tegen 1,12 miljard euro een jaar eerder. Analisten hielden rekening met een winst van 393 miljoen euro.De nieuwe bijdragen aan de stroppenpot voor oninbare leningen namen sterk toe naar 661 miljoen euro. Een jaar eerder was dit nog 207 miljoen euro en analisten hielden zelfs rekening met 733 miljoen euro. In het afgelopen kwartaal verstrekte ING maar liefst 12,3 miljard euro meer aan leningen, waarvan een groot deel eind maart plaatsvond.Het resultaat voor belastingen kwam uit op 1,0 miljard euro, minder dan het jaar daarvoor, toen dat cijfer op 1,6 miljard euro lag. Hier werd door de analistenconsensus gemikt op 577 miljoen euro.De totale inkomsten bedroegen 4,5 miljard euro en dit ligt eveneens hoger dan de 4,2 miljard euro waar analisten rekening mee hielden. Daarvan zijn 3,5 miljard netto rentebaten en 783 miljoen euro fees. Een jaar eerder bedroegen de totale inkomsten 4,6 miljard euro.Het kernkapitaal kwam uit op 14,0 procent van de risicogewogen balans, minder dan de 14,6 procent eind 2019 en eveneens minder dan de verwachting van 14,5 procent.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999De newsfeed is tenminste 15 minuten vertraagd en is een beperkte weergave van de totale webfeed die ABM Financial News levert.© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.