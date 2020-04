Q1's Big Tech met nu Alphabet

(AJK) Waarom New York zo weg zakt vanavond en dan vooral geen technologie? Ik zi het het niet meteen. Misschien wel hierom, de cijfers komen er nu echt aan. Alphabet is de eerste van de grote technologie Big Five op Wall Street die Q1's heeft. Zier er op het eerste gezicht goed uit - weer dikke groei en +2% nu.

U ziet ook mindere cijfers, maar toch beter dan verwacht. U weet hoe het werkt op de beurs.

AMD is in de prik, maar de outlook valt tegen: -4%. De Nasdaq 100 future doet nu -1,3, ofwel let op uw chippertjes aan het Damrak.

Hopeloze cijfers Ford natuurlijk, dat zat er in. Het valt de markt nog mee? Koers nu -1%. Het concern maakt wel van de gelegenheid gebruik om schoon schip te maken? Hoop op de schop daar.

Was Starbucks niet de eerste Amerikaan die de alarmbel luidde over corona in China, outlook en alles in trok en haar zaken sloot? U ziet hier waarom. Q3 wordt ook niks en zie al die krimpcijfers. Zucht. De koers reageert er niet meer op.