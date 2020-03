BeursVandaag: Mallemolen

Daar zitten we dan binnen tot juni met onze grote mond. Het is wel een lesje in nederigheid en bescheidenheid. Voor iedereen.

Het nieuws op het Damrak is dat na Randstad Unibail aan het dividend sleulelt, slotuitkering sneuvelt. Ongelooflijk, na elf hele vette jaren is het in één keer op voor (aandelen)beleggers. Vergeet buy backs en er komen meer dividendverlagingen. Helaas, pech gehad, op de blaren zitten, hoort er bij. Vind ik.

De andere kant van de medaille is dat juist deze shock en gedwongen stilstand weer heel veel (economisch) elan, vernieuwing en Sturm & Drang gaat opleveren. En op termijn mooie beurzen. Maar schrijf dit jaar maar af?

Dekselse #Unibail. Cancelt het slotdividend. Wel interimdividend morgen van €5,40 pic.twitter.com/IFijUxuZDT — Nico A. Inberg (@NicoInberg) March 23, 2020

Hier is het bekende overzicht weer met Wuha dat de lock down op heft, China dat alleen nog gevallen via het buitenland binnen krijgt, maar verder zijn het vooral meer gevallen, meer doden en meer lock downs. De VS heeft geen zin in de Olympische Spelen en het Congres soebat nog over dat stimuleringspakket.

Follow @Reuters liveblog for the latest developments around the coronavirus outbreak https://t.co/cEBwkoEQ5P pic.twitter.com/3JQxLmePpJ — Reuters (@Reuters) March 24, 2020

Vandaag verschijnen de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices - de beste duiders van het huidige economische momentum - over maart uit VS, Duitsland en Frankrijk. Japan is al door met een onthutsende 32,9, ofwel dit worden vreselijke cijfers. Het is wel verwacht en misschien ook al ingeprijsd?

Het heet bij de networks dat Azië hoger staat op de Whatever it takes van de Fed, nadat de VS gisteren daalde op het gebrek aan politieke daadkracht in Washington. Zo kan ik het ook.., De boel staat hoger, omdat het hoger staat en de markt volatiel is: is dat beter? Als het maar hoger staat, is dan weer uw motto :-)

Kijk aan, alles gaat hard en de dollar daalt zelfs hard. De Amerikaanse rente stijgt zes basispunten naar 0,83% en de Duitse tikt er eentje bij, voeg ik hier nog aan toe.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met AB InBev dat zojuist haar plan voor 2020 in de prullenbak gooit. Het aandeel lag dat al, dus misschien valt de schade zo mee. Oh ja, NIBC heeft beloofd vandaag met nieuws over het Blackstone bod te komen. We wachten af.

07:53 'SoftBank wil voor miljarden aan aandelen Alibaba verkopen'

07:40 Brouwer AB Inbev trekt jaarvooruitzichten in

07:27 Zware dreun voor Japanse economie door coronacrisis

07:26 Nikkei klimt ruim 7 procent na steunmaatregelen

23 mrt Snap schikt voor bijna 155 miljoen dollar met beleggers

23 mrt Top moederbedrijf Booking.com hoeft voorlopig geen salaris

23 mrt URW gooit verwachtingen overboord en schrapt dividend

23 mrt Randstad stelt aandeelhoudersvergadering alsnog uit

23 mrt Wall Street teleurgesteld over uitblijven steunpakket

23 mrt Democraten blokkeren steunpakket VS opnieuw

23 mrt IMF vreest recessie van niveau crisis 2008 of erger

23 mrt Sportscholen zetten abonnementen tijdelijk stop

23 mrt ArcelorMittal zet twee hoogovens stil in Noord-Amerika

23 mrt Koersverliezen Wall Street lopen terug

23 mrt Thuisbezorgd.nl breidt eigen bezorgdienst versneld uit om corona

Analistenadvies luidt als volgt met een halvering voor Olies

AkzoNobel: naar €66 van €85 - JP Morgan

ArcelorMittal: naar $13 van $23 - Keybanc

DSM: naar €110 van €125 - JP Morgan

Heineken: naar €90,80 van €80 - Berenberg

Randstad: naar €28 van €36 - Deutsche Bank

Royal Dutch Shell: naar €16,30 van €31,50 - Berenberg

SBM Offshore: naar €21 van €23,40 - HSBC

De AFM meldt deze shorts die bij AMG iets terug en bij Fugro iets oplopen:

De agenda:

01:30 Japan manufacturing PMI mrt

01:30 Japan services PMI

08:00 Altice Europe Q4-cijfers

09:00 Unibail Rodamco notering €5,40 ex-dividend

09:15 Frankrijk manufacturing flash PMI mrt 49,1

09:15 Frankrijk services flash PMI mrt 52,6

09:30 Duitsland manufacturing flash PMI mrt 38,9

09:30 Duitsland services flash PMI mrt 38,8

10:00 EU manufacturing Flash PMI mrt 39,0

10:00 EU services flash PMI mrt 36,5

10:30 VK manufacturing flash PMI mrt

10:30 VK services flash PMI mrt

14:45 VS manufacturing flash PMI mrt 50,0

14:45 VS services Flash PMI mrt 48,8

15:00 VS verkopen nieuwe woningen feb 750K

22:00 Nike Q3-cijfers gebroken boekjaar

En dan nog even dit

Er is nog steeds geen deal, maar dit keer anders. Het Congres is er nog niet uit:

Mooi rekenwerk van Bloomberg:

Recession math for people who don't like math: The downturn will be less awful than many headlines convey https://t.co/GRgP60yDi6 via @BW — Bloomberg (@business) March 24, 2020

Sins wanneer let de Fed op...?

China’s companies have worst quarter on record, Beige Book says https://t.co/8nW8ahqPtv pic.twitter.com/MmsQbZm92i — Bloomberg (@business) March 24, 2020

Helikoptergeld:

Japan's stimulus package must include cash payouts: LDP official https://t.co/D4SzUsaqFB pic.twitter.com/lKCYID0cXU — Reuters (@Reuters) March 24, 2020

Nog meer geld:

South Korea doubles rescue package to $80 billion amid coronavirus woes https://t.co/WrQDLFry6E pic.twitter.com/ZopbbiPGDg — Reuters (@Reuters) March 24, 2020

Goh:

Japan's stimulus package must include cash payouts: LDP official https://t.co/D4SzUsaqFB pic.twitter.com/lKCYID0cXU — Reuters (@Reuters) March 24, 2020

Een buyback?

SoftBank shares jump 20% on record buyback announcement https://t.co/0hDa5ABSso pic.twitter.com/dIglzuMGWx — Reuters (@Reuters) March 24, 2020

En Unilever dan?

Mondelez raises hourly wage, hands out weekly bonus as virus worries fuel demand https://t.co/MBidq3EYtr pic.twitter.com/bDNkb23Z3p — Reuters (@Reuters) March 24, 2020

Het lijkt wel een oorlogseconomie:

This is how companies are retooling their manufacturing lines to produce coronavirus-beating products https://t.co/3shcTNtW7d via @BW — Bloomberg (@business) March 24, 2020

Verhip?

IF #bitcoin represents a viable alternative to fiat #money, you would expect its finest moment has arrived, given the historical size of money 'creation' by central banks and #debt accumulation by governments, no? pic.twitter.com/MDn98M6iSh — jeroen blokland (@jsblokland) March 23, 2020

2020 wordt het jaar van de slechtste cijfers ooit?

Global shutdown in one chart. (via DB) pic.twitter.com/QGGRgEQgyj — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 23, 2020

