Slotcall: Zwaargewichten doen het

Het gooi en smijtwerk gaat vandaag gewoon door. Het verschil tussen de hoogste- en laagst koers van de AEX (+4,6%) bedraagt maar liefst 27 punten. In andere woorden: een intraday swing van meer dan 6%.

Het zal niet vaak voorkomen dat er op zo'n goede beursdag nog zes hoofdfondsen in het rood noteren. De reden is dat het vooral de zwaargewichten zijn die de AEX omhoog stuwen. ASML (+8,2%), Royal Dutch Shell (+5,7%) en Unilever (+5,0%) hebben er met name zin in.

Sowieso zijn het uitslagen die we niet vaak zijn bij deze fondsen. Alleen ASML wil nog weleens een flinke uitschieter hebben, maar van Royal Duch Shell en Unilever zijn we dit over het algemeen niet gewend. Hoewel, Royal Dutch Shell is in een maand tijd met zo'n 60% gedaald.

Whatever it takes

Deze mooie beursdag hebben we deels te danken aan de Europese Centrale bank, die voor €750 miljard aan obligaties gaat inkopen. Dit mogen we interpreteren als een whatever it takes. Door deze actie krijgen de zwakkere landen binnen de eurozone de kans om relatief goedkoop geld te lenen bij de ECB.

Daar was even onzekerheid over, omdat ECB-voorzitter Lagarde tijdens haar persconferentie aangaf dat de spread tussen Duits- en Italiaans staatspapier haar niet veel interesseerde. Door het aangekondigde steunpakket zijn deze twijfels nu uit de markt gehaald.

Te veel om op te noemen in dit tweetje, beurzen, markten, bedrijven, centrale banken en overheden (en verder iedereen die ik ben vergeten, zoals dat zo mooi heet) zijn allemaal in rep, roer en actie. Alles in mn morning call #AEX https://t.co/ELVlTUuMGv — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 19, 2020

Beroerde macro's

Zoals verwacht waren de macro's niet om over naar huis te schrijven. Het IFO-cijfer, dat inzicht geeft in de ontwikkelingen van de Duitse economie, zakte naar 87,7 in maart. Een forse daling in vergelijking met februari, want toen rolde er nog een stand van 96,0 uit de bus.

Het zou zomaar kunnen dat het cijfer over april er nog veel beroerder uit gaat zien. Er is daar immers sprake van een lockdown, waardoor vrijwel alle winkels dicht zijn. Het lijkt dus een kwestie van tijd voordat we een niveau bereiken dat we zelfs tijdens de economische crisis niet hebben gezien.

In december 2008 stond er een score van 80,7 op het bord en daar komen we deze maand al akelig dicht in de buurt. Verder viel de Philadelphia Fed-index ook niet mee. Met een min van 12,7 punten kwam de industriële activiteit in de staat Philadelphia uit op het laagste niveau sinds 2012.

Rentes

De gevolgen voor de rentemarkt kunt u wel raden. De Italiaanse (-48 basispunten) en Griekse rente (-160 basispunten) zakken als een baksteen. Ook de Nederlandse yield (-6 basispunten) daalt fors, al is het verschil met de zuidelijke landen groot.