Video: "Unibail kan dit makkelijk overleven" Categorie: Beurs vandaag

Unibail Rodamco liet vandaag weten dat er voldoende financiële middelen zijn om de crisis uit te zitten. Volgende week, 26 maart, wordt het interimdividend ook gewoon uitbetaald. Dat wil niet zeggen dat er geen problemen zijn. Nico Inberg van de IEX Beleggersdesk praat u bij vanuit de huiskamer. Lees Nico's volledige analyse van Unibail-Rodamco (voor Premium-leden)

