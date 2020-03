BeursVandaag: Puinhoop

De Amerikaanse rente op 0,82% en de rest daalt ook hard. Het slimme geld dus, het duidt op meer onheil voor aandelen?

Het gaat niet meer over China, maar over de rest van wereld die ook steeds verder stilvalt en op slot raakt door het Virus. Het ziet er nu naar uit dat de AEX op opening klop krijgt na een weer een barslecht avondje Wall Street. Let wel, de volatiliteit is torenhoog, ofwel de markt kan ook zo weer draaien.

Accell heeft cijfers, maar het gaat vooral over het virus. Het bedrijf is een van de weinigen die dit rondje het dividend verlaagt. En flink ook.

De al zo vertrouwde tweet met de laatste cijfers en ontwikkelingen op en rond het virus. Duidelijk, het grijpt steeds verder om zich heen.

#Coronavirus:

-Global cases near 100,000; death toll at 3,383

-Facebook tells Bay Area staff to work from home

°-Death toll rises to 42 in South Korea

-Tokyo hospital imposes one-mask-a-day rule for staff

-Philippines’ reports first local case, total at 5 https://t.co/TqBXbLSZ7z — Bloomberg (@business) March 6, 2020

Intussen blaast de bull market, die onder druk staat, elf kaarsjes uit vandaag. Gefeliciteerd. Het is de langste ooit, (nog) niet de meest lucratieve.

Het is nog afwachten of de bull market ook het coronavirus overleeft. Tot nu toe daalde S&P 500 maximaal 15,8% en de AEX 16,1%. De koersen zijn nu weer los en het is weer een puinhoop. Aandelen flink lager, volatiliteit omhoog, olie lager, goud sluipt omhoog en de Amerikaanse rente daalt... elf basispunten.

De Duitse tienjaars zakt er drie net als onze en staan ook op een haar van hun all time low. En de dollar? Die daalt. Alles op- en afgetrokken, risk-off dus... Het is even niet best.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:55 Fietsenfabrikant Accell ziet toekomst in fietslease

07:25 Arcadis begint met inkoop maximaal 3 miljoen aandelen

07:24 Nikkei flink omlaag door virusvrees

05 mrt Fusiegesprekken autobedrijf Stern vergevorderd

05 mrt Grote verliezen op Wall Street om virusvrees

05 mrt Chipmaker NXP benoemt tweede man tot topbestuurder

05 mrt Geen orders voor vliegtuigmaker Airbus in februari

05 mrt Coronavirus zorgt voor stevige minnen op Wall Street

05 mrt Shell-dochter wil van twee raffinaderijen in VS af

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda met het Payroll Report, ofwel de maandelijkse Amerikaanse werkgelegenheidscijfers:

08:00 Accell Q4-cijfers

08:00 Duitsland industriële orders jan 1,5% MoM

14:30 VS Non-Farm Payrolls feb 175K

14:30 VS werkloosheidspercentage feb 3,5%

14:30 VS loongroei feb 0,3% MoM

14:30 VS handelsbalans jan -48,5B

En dan nog even dit

Voor wie nog even wil terugblikken:

Wall Street dropped over 3% with shares of banks and travel companies taking a beating. Investors' nerves were rattled as the #coronavirus continued to spread in the United States and abroad https://t.co/q19wmAC4kM pic.twitter.com/nYS1YrqY65 — Reuters (@Reuters) March 6, 2020

En de rentes naderen dus all time lows:

Dollar surrenders to euro and yen as rate supremacy ends https://t.co/h86JTNGLJ9 pic.twitter.com/oB0z9TThwn — Reuters (@Reuters) March 6, 2020

De Amerikaanse staat op een dieptepunt en daalt maar door:

WOW! 10-year Treasury #yield below 0.82%! At this pace it’s below ‘zero’ before the #FederalReserve’s next meeting on March 18. pic.twitter.com/cYw6wipRSz — jeroen blokland (@jsblokland) March 6, 2020

Duitsland:

Good morning from Germany, where 10y mortgage rates have fallen to record low. 10y Bund yields, which set tone for mortgage rates, plunged to -0.7% & so 10y yld for Pfandbriefe (mortgage backed bonds) to -0.2%. German real estate owners can often take out 10y loans at rates <0.7% pic.twitter.com/sdeljaqwsL — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 6, 2020

De nieuwe president mag iets verzinnen:

Economists are torn whether the ECB will unleash monetary stimulus next week to join their peers in fighting the biggest shock to the global economy since the financial crisis https://t.co/2YBlVRHjat — Bloomberg (@business) March 6, 2020

Intussen bij de Fed:

Fed balance sheet moves up to $4.24 trillion, highest level in 18 months, up $482 billion over the last 6 months.



"In no sense is this QE. This is nothing like it." - Jerome Powell, Oct 8, 2019 pic.twitter.com/IUOBUXchRb — Charlie Bilello (@charliebilello) March 5, 2020

(...)

The market is now pricing in an 83% probability of another 50 bps Fed cut in 2 weeks at the FOMC meeting on March 18. Would bring the Fed Funds rate down to 50-75 bps. pic.twitter.com/gOyiUiFiWR — Charlie Bilello (@charliebilello) March 5, 2020

Duidelijk dat we een tik krijgen:

U.S. travel has begun to crumble under the risk of coronavirus https://t.co/JPqfD94ouJ — Bloomberg (@business) March 6, 2020

Ach, olie:

Oil slips amid demand concern, fears over OPEC+ deal for deeper output cuts https://t.co/dX29SPDmIh pic.twitter.com/Jnqex8dVI3 — Reuters (@Reuters) March 6, 2020

Njet:

HP rejects the raised takeover offer of $35 billion by Xerox, saying it will burden the combined company with ‘irresponsible level of debt’ https://t.co/564SJ6eY8f pic.twitter.com/o3aB7klsWg — Reuters (@Reuters) March 6, 2020

Komt ook niet erg gelegen:

Exxon, Shell face uphill legal battle over soured Nigerian deal https://t.co/mlfUEzB9ac — Bloomberg (@business) March 6, 2020

Ook nog goed nieuws, er is fantasie genoeg:

Scientists are experimenting with mind-controlled prosthetic hands that can make amputees use artificial limbs in a way never thought possible before https://t.co/3NxsaV2qJz pic.twitter.com/g5Y3ijehOa — Reuters (@Reuters) March 6, 2020

