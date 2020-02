Slotcall: Heftige bewegingen

Voor handelaren was het een dag om van te smullen. De AEX (-0,2%) vloog vandaag alle kanten op. Vanochtend was het met een min van 3% kommer en kwel, maar op het slot is het volledige verlies goedgemaakt.

Dat geldt helaas niet voor de vier voorgaande dagen. Het coronavirus houdt de beurzen in zijn greep en daar lijkt op korte termijn geen verandering in te komen. Toch zien we dat de groei van het aantal nieuwe besmettingen wereldwijd afneemt. De belangrijkste reden is dat ze het in China enigszins onder controle beginnen te krijgen.

In Europa, Zuid-Korea en Brazilië verspreidt het virus zich juist verder. Dat is precies waar de markten zich zorgen over maken. Als Europa grotendeels platligt, is de economische schade niet te overzien.



In Amerika is nog niemand gestorven door het virus. De Amerikaanse president bedankt hiervoor het CDC. Dit is de organisatie die ziektes moet opsporen en behandelen. Oja, Trump geeft zichzelf ook een schouderklopje. Die zag ik niet aankomen :)

CDC and my Administration are doing a GREAT job of handling Coronavirus, including the very early closing of our borders to certain areas of the world. It was opposed by the Dems, “too soon”, but turned out to be the correct decision. No matter how well we do, however, the..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 26, 2020

ASMI +10%

ASMI (+9,9%) presenteerde gisteren nabeurs voor de zoveelste keer beter dan verwachte cijfers. Jaar op jaar steeg de omzet in het vierde kwartaal met 24% en de nettowinst verdubbelde ruimschoots. Het bedrijf profiteert optimaal van de expansie in de chipmarkt.

Per aandeel verdiende ASMI bijvoorbeeld €6,58. Deze winstcijfers zijn weliswaar deels opgepompt door twee gewonnen rechtszaken, maar onderliggend gaat het ook gewoon erg goed. De IEX Beleggersdesk rekent voor dit jaar op een winst per aandeel van €5,55. Dit betekent een getaxeerde K/W van ruim 21.

Premiumleden kunnen het onderstaande artikel lezen door te klikken op de link in de onderstaande tweet.

Rentes

De tienjaarsrentes lopen in een brede lijn op. De Nederlandse yield stijgt twee basispunten naar -0,39%.