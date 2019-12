Liveblog: Fugro, Alfen & Buffett

Update 16:45 uur: Buffett's alle dertien goed

Eens zien of u ze straks van sinterklaas krijgt, de favo aandelen van Warren Buffett. Of u dit lijstje blind moet kopiëren? Hele grote overweging financials.

Southwest Airlines Delta Airlines Goldman Sachs Bank of New York Mellon Moody's Corporation US Bankcorp JPMorgan Chase Kraft Heinz American Express Company Wells Fargo Coca-Cola Bank of America Apple

Here are Warren Buffett's top 13 favorite stocks https://t.co/QGecPWmUn6 — Business Insider (@businessinsider) December 5, 2019

Update 16:45 uur: Saudi Aramco

Saudi Aramco gaat deze maand waarschijnlijk voor omgerekend $8,53 naar de Saudische beurs. Grootste beursgang ooit wordt het dan, want het bedrijf zou dan $25,6 miljard ophalen. Het record is nu Alibaba met $25 miljard. Onduidelijk is nog of het concern elders een notering aanvraagt.

Saudi Aramco prices shares at top of range in world's biggest IPO: sources https://t.co/izHu8tJRG0 pic.twitter.com/RMqxlPt9Jh — Reuters (@Reuters) December 5, 2019

Update 16:40 uur: Glencore

Geïsoleerd geval, dat is dan het geluk bij het ongeluk (voor de andere grondstoffenfondsen). Glencore heeft een officieel onderzoek aan haar broek. Ze wordt beschuldigd van omkoping in het VK. Da's niet voor de poes, áls... Krak dus.

Update 15:00 uur: De les van Peloton

Zelf zie ik alleen maar een spinnig bike van $2200, die Peloton ongetwijfeld voor een fractie van dat bedrag ergens laat maken. Leuke business, denk ik dan. Maar ja, wie ben ik? Dit is dus die reclame waar de halve wereld over valt. Het origineel, op het kanaal van Peloton zelf. De reacties zijn wel uitgeschakeld...

Vroeger gold er de wijsheid dat het niet uitmaakt of publiciteit goed of slecht is, als er maar publiciteit is. Of dat anno nu nog zo is? Aan de ene kant zien we straks misschien aan de Q4-cijfers hoeveel van die fietsen plus abo's Peloton door al die publiciteit heeft verkocht. Tot voor kort was mijn stukje hier af geweest.

Nu niet neer. Want hoeveel mensen kopen die fiets juist niet door die publiciteit, of zeggen hun abonnement op? Want dit is de marketingles van 2019: je kan je als bedrijf geen foutje, slippertje, verkeerder uitleg of interpretatie meer permitteren. Zie vermogensbeheerder Ken Fisher: Eén Stomme Opmerking...

Voor ons beleggers of handelaren is er zo een niet van te voren te bepalen of in te schatten risico bijgekomen. Zoals Peloton dat gisteren -10% deed, omdat dit filmpje ineens viral ging. Nogmaals, vijf jaar geleden had ik geschreven dat u het aandeel vandaag met 10% korting koopt. Nu durf ik dat niet meer. Plaatje nog even.

Update 12:25 uur: 5G

Als ik dan toch in het verleden aan het graven ben. Vinger opsteken wie zich ook deze nog herinnerd. Zeker, 5G heeft álles in zich om álles op de schop te gooien - iedereen 24/7 HD livc streamen, maar dat wil nog niet zeggen dat de bedrijven die intekenen daar ook aan verdienen.

Staat hoopt met 5G veiling minsten 900mln op te halen, is t nieuws. Hm. Ik herinner UMTS-veiling in 2000. Leverde 'maar' 5,9mld op. #KPN deed mee en overleefde maar net #AEX pic.twitter.com/go7zjWgXRh — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 5, 2019

Update 11:20 uur: Marco's Omhaal. In eigen doel

In één keer met al je geld de markt in: what can possibly go wrong? Alles dus. Timen en in- & uitstappen: dit is ook geen beleggen, maar handelen. Wie verloor er geen geld mee rond de eeuwwisseling? Valt mij vaak op, met de verliezers van toen valt op geen enkele manier meer over beleggen te praten.

Ik verwijt het industrie en toezichthouders dat ze geen onderscheid maken tussen handelen en beleggen, want dat is dé boosdoener van beursellende. Ik weet wel waarom het zo is: de industrie zelf verdient vrijwel niets aan beleggen, maar veel aan handelen en toezichthouders handelen en beleggen zelf helemaal niet.

Hoe zit het dan? Beleggen is langste adem, geld in de markt druppelen en dividend- en rentecoupons knippen. Zie uw pensioenfonds en vraag het anders de John Fenteners van Vlisselingens van deze wereld. Net zo saai als sparen. Snel rijk worden is er niet bij, maar het is een no-brainer om vermogen op te bouwen.

Haast hebben en timen is voor eigen risico en dan is de kans levensgroot dat u ook zo'n Omhaal à la Van Basten maakt. In eigen doel. Overigens kuddo's voor Marco dat hij zichzelf de schuld geeft. De markt heeft het nóóit gedaan en wie zelf geen huiswerk maakt en blind op de #gratisadviseurindedureBMW vertrouwt...

Update 11:00 uur: Rian en Gerard

Oranjewoud is het beursfonds dat bij dit bizarre verhaal hoort. Gerard Sanderink heeft echter 96,4% van de stukken, ofwel u zit er niet in. Bepaal zelf maar of dat wel of niet ook maar goed is ook.

'Van Rijbroek beweert contacten bij de Belastingdienst te hebben en zegt in staat te zijn daar desgewenst fiscale problemen voor de Brabantse ondernemer ‘op te kunnen lossen’'https://t.co/BskhkmV0ca — Follow the Money (@FTM_nl) December 5, 2019

Update 09:50 uur: Fugro & Lucerne

Dank aan het forum, waar ik dit spot. Want dit is natuurlijk de reden dat Fugro hard stijgt, kan niet anders. Zie mijn stukje hieronder, ik maar denken dat ik scherp ben vandaag... Not. Ik laat het wel staan, want het kan geen kwaad om Marshall Wace (en de andere shorters) scherp in de gaten te houden.

Update 09:45 uur: Fugro & Marshall Wace

Speculatief, maar het zou kunnen? Fugro gaat lekker zonder nieuws en mij valt op dat grootst-shorter Marshall Wace afbouwt. En dat is zeker niet de minste naam. Om maar te zwijgen van de positie die het inneemt. Kijk mee hoe het fonds dit najaar zijn positie tot liefst 4,5% uitbreidde, om die nu weer terug te brengen.

Ook al heeft dit niks met de koersbeweging vandaag te maken - niemand die dit tenslotte zeker kan weten - dan nog is het goed om te weten als Fugro-belangstellende wat dit fonds zoal doet. Poeh, je moet het ook maar durven als hedgefund (lees: héél erg overtuigd zijn van je visie), want wat een risico.

Update 09:35 uur: Alfen

Alfen gaat gezwind vandaag en dat mag u denk ik op conto van Berenberg zetten.

Update 09:30 uur: De Gong van Sinterklaas

Inderdaad, wie anders dan Klaas Dijkhoff... eh Sinterklaas dus luidt vandaag de gong. Helaas is er weinig strooigoed, want echt volatiel wil de handel nog niet worden.