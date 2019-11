Slot: Defensief geliefd

De AEX (-0,1%) leek rond het middaguur door de 600-puntengrens te breken, maar na het gerucht dat de Amerikaanse president de handelstarieven niet wil verlagen, zakte het sentiment volledig weg.

Een journalist van CNBC sprak met belangrijke Chinese functionarissen over de handelsoorlog met de VS. Hieruit zou blijken dat de Chinezen nog niet zitten te wachten op een handelsdeal. Gisteren liet de Chinese staatstelevisie nog weten dat er constructieve gesprekken met de Amerikanen zijn gevoerd. Kortom, de berichten zijn net zo veranderlijk als het weer.

Overigens is er één handelaar die flink zit te balen. Deze persoon kocht vlak voor het middaguur voor ruim $1,5 miljard aan futures voor de S&P500. Toen stonden de openingsindicatoren op Wall Street nog fors in het groen. Die man (want vrouwen doen dit soort gekke dingen over het algemeen niet) beleeft waarschijnlijk een slechte nacht.

Two hours ago a trader bought 10,000 S&P500 mini-futures with an underlying value of 1.5 billion dollars. This led to an increase of 10 S&P500 points. pic.twitter.com/5jhBDvYPNF — Karel Mercx (@KarelMercx) November 18, 2019

Goede gesprekken

Vlak voor het slot kwam het opvallende nieuws naar buiten dat Trump goede gesprekken heeft gevoerd met Fed-voorzitter Jerome Powell. Dat terwijl de Amerikaanse president bijna dagelijks op deze man afgeeft.

Wie weet heeft Powell laten doorschemeren dat er eventueel nog een renteverlaging in het vat zit. Het ligt absoluut niet voor de hand, omdat hij afgelopen week zei dat de arbeidsmarkt verder verkrapt en de consumentenbestedingen robuust zijn.

Alleen als de handelsoorlog met China volledig uit de hand loopt, zou de Fed misschien wat kunnen doen. Voorlopig gaat bijna niemand daarvan uit. Slechts 8% van de analisten denkt dat er in december een renteverlaging wordt doorgevoerd.

JUST IN: Trump tweets he just had "very good & cordial meeting...with Jay Powell" and discussed "interest rates, negative interest, low inflation, easing, Dollar strength & its effect on manufacturing, trade with China, E.U. & others, etc." https://t.co/RRGhhChGv5 — CNBC Now (@CNBCnow) November 18, 2019

Rentes

Vanochtend liepen de vergoedingen op tienjaars staatspapier nog in een brede lijn op, maar door een tegenvallend bericht over de handelsoorlog is het beeld volledig gedraaid. De Nederlandse rente daalt met één basispuntje naar -0,20%.

Brede markt

De AEX gaat 0,1% omlaag en daarmee presteren we een tikje beter dan de DAX (-0,3%) en CAC (-0,3%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 7,0% en noteert 11,6 punten.

De Amerikaanse indices koersen zo rondom het nulpunt. Een knappe prestatie aangezien Wall Street afgelopen vrijdag op een all time high sloot.

De euro klimt 0,3% en noteert 1,109 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,4%) maakt het openingsverlies helemaal goed.

Olie: WTI (-2,2%) en Brent (-2,2%) gaan niet voor de eerste keer dit jaar door het putje.

Bitcoin daalt 0,8%.

Het Damrak

Galapagos (+1,7%) ligt er de gehele dag ijzersterk bij. Hier konden de analisten van The Royal Bank of Canada geen verandering in brengen. Zij verlaagden het koersdoel met €10 naar €143.

(+1,7%) ligt er de gehele dag ijzersterk bij. Hier konden de analisten van The Royal Bank of Canada geen verandering in brengen. Zij verlaagden het koersdoel met €10 naar €143. Voor de financials is het een dag om snel te vergeten. Met name ABN Amro (-1,7%) en ASR (-1,8%) staan niet voor de eerste keer in de uitverkoop. Eerstgenoemde wordt van de kooplijst van Credit Suisse geschrapt.

(-1,7%) en (-1,8%) staan niet voor de eerste keer in de uitverkoop. Eerstgenoemde wordt van de kooplijst van Credit Suisse geschrapt. Als er slechte berichten omtrent de handelsoorlog langskomen, dan weet u het met ArcelorMittal (-3,3%) wel.

(-3,3%) wel. Defensieve fondsen zoals Heineken (+0,8%), Relx (+0,5%) en Unilever (+0,4%) houden de AEX vandaag op de been.

(+0,8%), (+0,5%) en (+0,4%) houden de AEX vandaag op de been. Ook winkelvastgoed doet het goed. Het ergste lijkt zo'n beetje achter de rug.

Er zijn de nodige bleeders te vinden binnen de AMX. Met name OCI (-5,4%) wordt in de kliko gegooid. We weten nog steeds niet wanneer de derdekwartaalcijfers worden gepubliceerd en dat pruimen beleggers niet. Sowieso ligt de kunstmestproducent er de laatste tijd slecht bij op de beurs. Corné van Zeijl weet waarom. Mocht u zich afvragen waarom OCI zo hard daalt? Blauw is de relatieve performance. Kijk eens naar de urea prijzen zou ik zeggen (rode lijn). Concurrent Yara heeft er ook last van (groen) pic.twitter.com/uch3PBb2yJ — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 18, 2019

(-5,4%) wordt in de kliko gegooid. We weten nog steeds niet wanneer de derdekwartaalcijfers worden gepubliceerd en dat pruimen beleggers niet. Sowieso ligt de kunstmestproducent er de laatste tijd slecht bij op de beurs. Corné van Zeijl weet waarom. BAM (-2,9%) kent een ouderwetse baaldag. Heijmans (-3,1%) doet het zelfs nog een tikje slechter.

(-2,9%) kent een ouderwetse baaldag. (-3,1%) doet het zelfs nog een tikje slechter. Cyclische fondsen als AMG (-2,8%) en Aperam (-2,1%) moet u vandaag ook niet hebben.

(-2,8%) en (-2,1%) moet u vandaag ook niet hebben. Kiadis (+17,4%) daarentegen gaat helemaal los. Misschien biedt deze koers een enigszins acceptabel moment om verlies te nemen. Het biotechfonds heeft geen blockbuster meer in portefeuille en de verplichtingen zijn groter dan de kaspositie. Geen geweldige combinatie. Maar goed, iedereen is vrij om te speculeren.

(+17,4%) daarentegen gaat helemaal los. Misschien biedt deze koers een enigszins acceptabel moment om verlies te nemen. Het biotechfonds heeft geen blockbuster meer in portefeuille en de verplichtingen zijn groter dan de kaspositie. Geen geweldige combinatie. Maar goed, iedereen is vrij om te speculeren. Ordina (-1,9%) koelt na een mooie rit iets af. Beslist geen schande.

Adviezen

ABN Amro: naar houden van kopen en naar €17,50 van €25 - Credit Suisse

Galapagos: naar €143 van €153 en houden - Royal Bank of Canada

Kiadis: naar €1,50 van €2,50 en houden - Jefferies

