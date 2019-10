Nog even van gisteravond, keurige Q3's van Unibail:

All time highs op Wall Street voor S&P 500, de Nasdaqjes en SOX, maar de koersen bewegen nu vlak. Ofwel, het ziet er niet naar uit dat de AEX op opening zo eventjes een nieuwe top neer zet. Er is nu ook bar weinig reuring, geen cijfers en alweer wat druipende Aziatische data, slechte Koreaanse exportcijfers voorop.

Flirten met toppen, terwijl cijfers en data slecht zijn (voorruitlopend op herstel?): het blijft spannend. Aan de andere kant, bull- of bear market en of u nou long of short zit of denkt, u zit op de beurs toch nooit een dag rustig. Is wel mijn ervaring. Er is altijd wel wat in de wereld en de R van risico is nooit ver weg.

Nabeurs New York kwamen deze namen nog door met Q3's. Alphabet's winst viel tegen door extra investeringen en Beyond Meat versloeg verwachtingen, verhoogt outlook en maakt zelfs winst. Zie die koers dan eens. Zelden vertoond. Aandeel veel te duur, denk ik. NXP Semiconductors kwam trouwens wel lekker door:

Alphabet -1,4%

Beyond Meat -10,3%

NXP Semiconductors +5,4%

U ziet de koersen nu, het is allemaal nogal vlakjes. Niets beweegt echt. De Duitse en Amerikaanse rentes dalen een basispuntje. Morgen verlaagt de Fed de rente met een kwartje, is de algehele verwachting.

