Slot: Positief einde

Ondanks de AEX (-0,4%) het niet voor elkaar krijgt in het groen te sluiten, hebben we het ochtendverlies aan het einde van de handelsdag voor ruim de helft goedgemaakt.

Dat is een opvallende beweging, want er kwam vandaag voornamelijk slecht nieuws langs. Beroerde Chinese import- en exportcijfers plus China dat weer eens extra gesprekken wil voeren over het voorlopige handelsakkoord met de VS, zijn niet de berichten die we willen horen.

We stonden eventjes 1% in de min, maar het sentiment is dusdanig sterk dat iedere neerwaartse beweging wordt aangegrepen om te kopen. Het herstel wordt aangewakkerd door Heineken (+0,8%) en Philips (+0,6%).

Ok, de uitslagen zijn bijzonder beperkt, maar deze twee fondsen stijgen in ieder geval tegen de markt in. Ook ASML (-0,1%) blijft aardig liggen. Komende woensdag presenteert de chipgigant de derdekwartaalcijfers. De IEX Beleggersdesk belooft morgen met een vooruitblik langs te komen.

Fagron (+6,6%)

De absolute knaller binnen de AMX is Fagron (+6,6%). De markt reageert opgelucht op het bericht dat de twee grootaandeelhouders Waterland en Baltisse het laatste restant van hun belang hebben verkocht.

Fagron is misschien niet het meest geliefde aandeel onder particulieren. Toch is het een interessant fonds om in de gaten te houden. De cijfers over het derde kwartaal waren namelijk dik in orde. De omzet steeg organisch met bijna 10% en ook de winst zit flink in de lift.

Nu Waterland en Baltisse hun stukken hebben geloosd, verdwijnt er behoorlijk wat verkoopdruk. In het verleden hebben we weleens gezien dat er in de maanden daarna een mooi ritje te maken is. Zie het vooral niet als een kooptip, want ik ben de laatste die mijzelf een Fagron-expert zal noemen:)



Klik op de afbeelding voor een grote versie

De afgelopen tien jaar heeft het aandeel het precies net zo goed gedaan als de AEX. U moest alleen wel een sterk hart hebben om deze rit te overleven, want in 2015 ging het aandeel helemaal aan puin.

Door een reddingsoperatie van investeringsmaatschappij Waterland (de aandeelhouder die nu zijn stukken van de hand doet) heeft Fagron het gered. Nu het risicoprofiel omlaag is gegaan, vindt Waterland het tijd om ergens anders centjes in te stoppen.

Rentes

Risk-off in renteland. De vergoedingen op tienjaars staatspapier dalen in een brede lijn. De Nederlandse yield zakt twee basispuntje naar -0,32%. Let vooral op de Britse rente die zeven basispunten omlaag gaat. Bewegingen die zeer fors zijn in de wereld van langlopend staatspapier.

Brede markt

De AEX daalt 0,4% en daarmee presteren we in lijn met de DAX (-0,2%) en CAC (-0,3%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 1,0% en noteert 14,0 punten.

Wall Street komt niet echt los. De drie belangrijkste graadmeters blijven dicht bij huis.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,102 ten opzichte van de dollar.



Goud (+0,3%) doet een nieuwe poging de $1.500 te doorbreken.

Olie: WTI (-3,5%) en Brent (-2,9%) gaan door het putje.

Bitcoin (-0,5%) heeft er ook geen zin in.

Het Damrak

De financials staan de gehele dag onder druk. Misschien heeft het iets te maken met de dalende rentes. Anderzijds vallen de uitslagen redelijk mee. Alleen ASR (-1,6%) krijgt een klapje.

(-1,6%) krijgt een klapje. ArcelorMittal (-2,6%) ligt slecht, maar vanochtend was het nog erger. Toen stond er even -6% op het bord. Mijn complimenten aan de durfalls die het toen aandurfden wat stukken op te pikken.

(-2,6%) ligt slecht, maar vanochtend was het nog erger. Toen stond er even -6% op het bord. Mijn complimenten aan de durfalls die het toen aandurfden wat stukken op te pikken. Van top naar flop. Bij opening was Relx (-1,6%) één van de weinige stijgers binnen de hoofdindex, maar nu is het de op één na grootste daler binnen de AEX. Al met al kent de dataleverancier een prima jaar. Year to date staat het fonds ruim 15% in de plus.

(-1,6%) één van de weinige stijgers binnen de hoofdindex, maar nu is het de op één na grootste daler binnen de AEX. Al met al kent de dataleverancier een prima jaar. Year to date staat het fonds ruim 15% in de plus. Van flop naar top. bij opening was AMG de grootste daler, maar op het slot heeft de metaalspecialist er een keurige plus van 0,8% uitgeperst.

de grootste daler, maar op het slot heeft de metaalspecialist er een keurige plus van 0,8% uitgeperst. Op een aardig volume gaat Basic-Fit (+2,4%) mooi omhoog.

(+2,4%) mooi omhoog. PostNL (+0,8%) breekt door de €2-barrière. Ok, veel scheelt het niet.

(+0,8%) breekt door de €2-barrière. Ok, veel scheelt het niet. Winkelvastgoed zit in de lift. Met name Vastned (+2,0%) en Wereldhave (+1,1%) vinden de weg omhoog.

(+2,0%) en (+1,1%) vinden de weg omhoog. Zit er een kopertje in Alfen ? Het aandeel stijgt 2,2% op een keurig volume van 30.000 stukjes. Dat is ruim twee keer de gemiddelde dagomzet over de afgelopen week.

? Het aandeel stijgt 2,2% op een keurig volume van 30.000 stukjes. Dat is ruim twee keer de gemiddelde dagomzet over de afgelopen week. De ster van het Damrak is vandaag Beter Bed(+23,5%). De Duitse winkels worden voor €5 miljoen verkocht en de koper neemt een belang in de beddenverkoper van zo'n 9%. De IEX Beleggersdesk kwam al vroeg langs met een update. Beter Bed: Problemen opgelost #BeterBed https://t.co/K31xOSea1G — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 14, 2019

Adviezen

ArcelorMittal: naar €22 van €28 en kopen - Citigroup

Beter Bed: naar kopen van houden en €2,50 - KBC

Philips: naar €42,50 van €45 en kopen - UBS

Philips: naar €49 van €52 en kopen - Goldman Sachs

Philips: naar €41 van €43 en houden - Independent Research

Prosus: naar kopen en €90 - Barclays

De dag van morgen