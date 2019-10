Liveblog: Turkse beurs onderuit

De Turkse beurs daalt 4% door een serie tweets van de Amerikaanse president Trump. Trump laat weten dat er in de VS voorbereidingen worden getroffen voor verregaande sancties tegen Turkije, naar aanleiding van hun inval in Syrië.

....Kurds may be releasing some to get us involved. Easily recaptured by Turkey or European Nations from where many came, but they should move quickly. Big sanctions on Turkey coming! Do people really think we should go to war with NATO Member Turkey? Never ending wars will end!