TA: Vluchtgedrag

Beleggers zoeken naar houvast in het huidige tijdsgewricht waarin financiële markten worden beheerst door meerdere lastige scenario's.

De beurzen hebben te maken met de Brexit, een voortslepend protectionistisch handelsconflict, maatregelen van centrale banken, maar ook het onnavolgbare beleid van Trump.

Dollar en goud profiteren van vluchtgedrag

Wereldwijd zijn beleggers op zoek naar veiligheid, een soort vluchtgedrag. Onder andere de dollar en goud lijken hiervan te profiteren. Versus de euro is de dollar onlangs naar het hoogste punt in twee jaar gestegen. De goudprijs noteert zelfs op het hoogste punt sinds 2013.



Verder wordt de handelsoorlog tussen China en de VS voelbaar in de resultaten van internationale bedrijven. Gisteren maakte Philips bekend dat het aanhoudende handelsconflict, met hogere tarieven tussen de economische grootmachten, voor een daling van de winstmarges zorgt.



Deze keer bekijk ik in mijn column de gevolgen van de koersdaling van Philips op het technische plaatje. Verder beoordeel ik de het koersverloop van de goudprijs en de dollar.

AEX-index stuit op aanbod

De AEX stuit op aanbod, rond de koersbodem van september. Deze oude steun fungeert thans als nieuwe weerstand.

Indien de koers door deze tussenliggende horde weet te breken, zal het technisch plaatje verder opklaren. Pas dan kan de aanval worden geopend op de stevige weerstand van 586,32 punten (de top van 25 juli).

De steun hanteren wij op 553,85 punten.







Pullback Philips

De waarschuwing van Philips voor de impact van de handelsoorlog zorgde voort een flinke koersdaling. Maar dat verloopt vooralsnog zonder veel technische schade. Philips maakt een pullback binnen de grenzen van de stijgende trend.

Zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief. Er ligt steun op 37,98 euro (de bodem van 29 april).

De weerstand ligt rond 47,18 euro (gevormd op 11 december 2000).





Goud oogt technisch sterk

Het edelmetaal goud ontwikkelt zich technisch zeer sterk. De koersbodems worden voortdurend ver boven de voormalige koerspieken gevormd. Dit geeft aan dat er sprake is van gretige kopers in de markt. De recente terugval vindt plaats binnen de stijgende trend.

Zodra de correctieve fase wordt verlaten, verbetert het korte korte termijn plaatje weer. Daarna is er opwaarts ruimte richting de weerstand van 1.803,03 dollar (de top van 11 november 2011).

Steun zien we op 1.459,15 dollar (de bodem van 1 oktober).





Dollar opwaarts gericht

Het valutapaar USD/EUR zet de uptrend van de afgelopen twee jaar voort. Op de grafiek is nog steeds een patroon zichtbaar van hogere toppen en bodems. Technisch blijven we gematigd positief over de USD/EUR.

Voorwaarde is wel dat de steun van 0,90 (de bodem van 15 september) intact blijft.

Het koersdoel handhaven we rond de weerstand van 0,97 (de top van 6 januari 2017).