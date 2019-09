TA: SOX staat op uitbreken

De aandelenbeurzen blijven voorzichtig opwaarts kijken. Hoewel belangrijke weerstanden nog intact zijn, hebben kopers nog wel de overhand. Om verder omhoog te kunnen, dienen op korte termijn echter serieuze barrieres overwonnen te worden.

De Amerikaanse SOX index volgt het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie. Deze sector is erg gevoelig voor schommelingen in economische activiteit en wordt daarom vaak gezien als leidende indicator voor de status van de brede economie.

Ik bekijk hieronder het technische plaatje van de SOX index, maar werp eerst nog een blik op de Amsterdamse beurs.

AEX index blijft opwaarts kijken

De Nederlandse beurs zet het herstel binnen de ruime neutrale bandbreedte voort. Zonder serieuze correctie is de index de afgelopen weken hard opgeveerd richting weerstand 586,32.

Deze weerstand vormt de bovenkant van een bredere weerstandszone tussen 575 en 586 punten. Nu deze zone is bereikt, neemt de kans op een nieuwe correctie toe. Alleen als de AEX index overtuigend door de weerstand weet te breken, zal de lucht verder opklaren en worden hogere koersniveaus mogelijk.

SOX index test de weerstand

Bij de Philadelphia Semiconductor Index (SOX index) lijkt het technisch beeld verder aan te trekken. De index beweegt per saldo in een ruime neutrale bandbreedte tussen steun 1.292 en weerstand 1.604.

Binnen deze bandbreedte vormt de index hogere koersbodems, wat duidt op aantrekkende vraag. De index is recent opgevangen boven haar 200-daags gemiddelde en zet thans de weerstand onder druk.

Een weekslot boven de weerstand zal de verbeteringen bevestigen en ruimte vrijmaken voor een grotere stijging.

Op korte termijn is duidelijk te zien dat de weerstand onder druk staat. Wanneer de weerstand wordt gebroken, zal het volgende koersdoel rond 1.800 komen te liggen.

Gezien het leidende karakter van deze index, zal een opwaartse uitbraak ook goed nieuws betekenen voor de brede aandelenmarkt.

ASML blijft sterk

Het grootste Nederlandse aandeel uit de sector voor halfgeleiders is ASML. Dit aandeel beweegt al jaren erg sterk. Eind 2018 stond de koers even onder druk, maar die daling is inmiddels volledig ongedaan gemaakt.

Met de uitbraak boven de toppen van medio 2018 is de oude stijgende trend recent weer opgepakt. Met de nieuwe hogere koersbodem is de opwaartse uitbraak in de afgelopen weken bevestigd.

ASML heeft een berekend koersdoel van 240 euro. Gezien de kracht van de trend sluit ik hogere niveaus op lange termijn ook zeker niet uit.