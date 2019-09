Box 3-vrijstelling: sigaar uit eigen doos

We hebben een aantal slimme ambtenaren in NL zitten die al veel verder vooruit kijken. Inkomsten voor de toekomst worden veiliggesteld.



- Door dalende rentes tot wellicht negatieve rente gaan steeds minder mensen sparen en andere beleggingsmogelijkheden zoeken. Door alles behalve sparen meer te gaan belasten komen er mooi meer inkomsten binnen.



- Kilometerheffing gaat er komen. In de toekomst gaan er steeds minder accijnzen binnenkomen als meer mensen electrisch of op waterstof gaan rijden. Met de kilometerheffing blijven de inkomsten mooi op peil.



- Energie salderingsregeling. De sluwe meter, meter met 2 tellers, dus niet de slimme meter die terugdraait ;-) is zeer belangrijk om ook in de toekomst de energieinkomsten op peil te houden. Nu krijg je op teruggeleverde energie nog energiebelasting terug (zolang je niet meer teruglevert dan gebruikt), straks niet meer.