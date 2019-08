TA: ING technisch verder verzwakt

Beleggers met ING in portefeuille staan voor een lastige keus nu de koers op het laagste punt van het jaar is aanbeland. Technisch is ING ernstig verzwakt.

Moreel ligt het aandeel ING op de snijplank van de markt, moet je nu bijkopen of juist wegwezen? De alsmaar dalende rentes, deels als gevolg van het restrictieve ECB-beleid, zetten druk op de rentemarges.

Het klimaat is dan ook verre van ideaal. Zowel banken als verzekeraars hebben daar last van. Technisch staat het aandeel er in elk geval slecht voor.

Zowel speculatief als defensief is er technisch geen reden voor het aanhouden van posities. Dus aanhouden, laat staan bijkopen is nu niet aan de orde.

Gevoelig voor rentedalingen

Dat ING gevoelig is voor de rentedaling bleek wel in de afgelopen weken. Sinds eind juli, toen de rente plotsklaps begon te zakken, is het aandeel ING bijna 25% aan beurswaarde kwijtgeraakt.



Vandaag bekijk ik deze grootbank, zowel op korte (speculatief) als op lange (defensief) termijn, maar ik begin met de AEX.

Nederlandse beurs twijfelt nipt boven steun van 538,70

De AEX-index lijkt een lagere top te vormen. Dat is doorgaans geen sterk technisch signaal. Een lagere top suggereert altijd verkoopdruk boven de markt.

Deze potentiële lagere top bevindt zich, zoals verwacht, in de het koersgebied van de onderste gap. Gaps zijn koersgaten op de grafiek, gemarkeerd door de rode cirkels.

Technisch stabiliseert de AEX nu boven de steun van 538,70 punten (de bodem van 25 maart). De weerstand van de AEX-index ligt rond 586,32 punten (de top van 25 juli).

Bij ING blijven de verkopers dominant

ING is door de koersbodem van eind juni gevallen. Met deze doorbraak is het technische beeld ernstig verzwakt.

Er is aan de onderkant al steun rond 8,30 euro (de bodem van 24 juni 2016). Na een doorbraak onder deze steun wordt 8,15 euro het volgende neerwaartse koersdoel.

De verkoopdruk in ING neemt duidelijk toe. Enkel boven de weerstand van 10,68 euro (de top van 25 juli) klaart het beeld op.

Een ander aandachtspunt is dat de zeer zwakke moneyflow negatief is. Die geeft aan dat er kapitaal aan de markt wordt onttrokken.





ING lange termijn

ING heeft de dalende trend hervat nu de bodem van eind 2018 van circa 9,09 euro neerwaarts is gebroken. Verdere koersdalingen richting de steun van 8,30 euro (de bodem van 24 juni 2016) sluiten we niet uit.

Het technische plaatje signaleert verkoopdruk zolang er lagere toppen op de grafiek worden achtergelaten. Enkel boven de weerstand van 10,68 euro (de top van 26 juli) klaart het beeld op.

Na een doorbraak onder de steun van 8,30 euro wordt 6,50 het volgende neerwaartse koersdoel. Daar ligt de bodem van 28 juni 2013.







ING meerjarengrafiek

ING is op weg naar de bodem van medio 2016 rond 8,30 euro. De daling gaat zo snel, dat gevreesd moet worden dat deze steun niet zal stand houden.

In dat geval wordt een gigantische dubbele-top-formatie voltooid, wat een nieuwe verzwakking zal opleveren.

De volgende bodem (= steun) ligt daarna pas rond 4,64 euro, het low van 17 juli 2012.