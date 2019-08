Slot: Wederopstanding

Het is te vroeg om te stellen dat er sprake is van een duidelijke trendbreuk, maar vandaag zien we toch een kleine wederopstanding op de financiële markten. De AEX (+1,7%) sluit uiteindelijk op het hoogste niveau van de dag.

Het is op een relatief nieuws luwe dag altijd lastig één trigger aan te wijzen. Waarschijnlijk zijn het de meevallende import- en exportcijfers vanuit China die zorgen voor het goede sentiment. Dat betekent niet dat de volledige stijging hierdoor te verklaren is.

Misschien beginnen we een beetje te wennen aan het handelsconflict tussen de VS en China. Daar komt bij dat er vrij weinig alternatieven zijn voor beleggen. Al het fatsoenlijke staatspapier noteert tegen een negatieve rente en sparen gaat hem ook niet worden.

Wellicht dat een aantal partijen deze dip daarom aangrijpen om wat aandelen in te slaan. Op het Damrak lijkt het daar wel op. Alle hoofdfondsen sluiten hoger. Zelfs Unilever (+0,2%), dat vandaag €0,41 ex-dividend gaat, weet er op het nippertje een kleine plus uit te persen.

PostNL on fire

Goede cijfers van Bpost en shorters die de stukken PostNL (+7,4%) terugkopen. Het is de ideale cocktail om de geplaagde post- en pakketbezorger te laten vliegen. Het werd wel eens tijd, want de koers staat dit jaar nog 14% lager. Er is inmiddels wel voor €0,25 aan dividend uitgekeerd.

Aangezien PostNL het jaar uit ging op €2, moet er nog €0,03 bij komen voor aandeelhouders om break-even te staan. Dat hadden we een maand geleden toch niet verwacht. Meestal op de momenten dat we de stukken uit frustratie van de hand willen doen, wordt de bodembel geluid.



Tot het middaguur leek de koers alleen maar hoger te kunnen. De laatste handelsuren vond er een stabilisatie plaats.

Rentes

De rentes lopen vandaag wat op. Met name de vergoeding op Italiaans tienjaars staatspapier (+14 basispunten) gaat hard omhoog. Hier staat tegenover dat deze yield de afgelopen tijd juist extra hard was gedaald.

Brede markt

De AEX stijgt 1,7% en daarmee presteren we in lijn met de Duitsers (+1,7%). De Fransen (+2,2%) zijn vandaag niet bij te houden.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 16,1% omlaag en noteert 16,5 punten.

De Amerikaanse indices hebben er allemaal zin in. De Nasdaq (+1,7%) en S&P500 (+1,4%) stijgen het snelst. De Dow Jones houdt het bij een bescheiden plus van 1,0%. Grote bleeder op Wall Street is Kraft Heinz met een min van 14%.



De euro klimt 0,1% en noteert 1,121 ten opzichte van de dollar.



Goud (-0,3%) houdt opvallend goed stand vandaag.

Olie: WTI (+3,5%) en Brent (+2,5%) maken het verlies van gisteren voor de helft goed.

Bitcoin (-2,5%) doet het rustig aan.

Het Damrak

Het is de eerste keer dit jaar dat ik Ahold (+5,2%) zo hard zie stijgen. Dat terwijl beleggers gisteren overwegend negatief waren over de tweedekwartaalcijfers.

Cyclische aandelen gaan het hardst omhoog vandaag. Met name ArcelorMittal (+4,7%), OCI (+4,4%) en Aperam (+4,0%) gaan helemaal los.

Vergeet Adyen (+3,5%) niet. Afgelopen week ging het aandeel met de markt mee omlaag, maar het herstel gaat bij het betaalplatform vaak twee keer zo snel.

Vanochtend werd bekend dat de wereldwijde vraag naar vliegreizen in juni met 5% op jaarbasis is gestegen. Air France-KLM (+3,3%) vaart er wel bij.

Binnen vier handelsdagen stortte de koers van Royal Dutch Shell (+2,0%) maar liefst €3 af naar €25. Vandaag komt er gelukkig weer wat bij. Echter, Koninklijke Olie heeft nog een behoorlijke rit te maken om weer op het niveau van voor de cijfers te komen.

Flow Traders (-1,4%) heeft last van de fors gedaalde volatiliteit.

Eurocommercial Properties (-0,3%) en Wereldhave (-0,4%) zijn weer eens één groot drama. Wanneer komt het herstel op de winkelvastgoedmarkt?

Pharming (+5,0%) tikte eventjes de €1,10 aan. Dat bekent een nieuw jaarrecord.

(+5,0%) tikte eventjes de €1,10 aan. Dat bekent een nieuw jaarrecord. Sif (+5,0%) profiteert van de goede cijfers van het Deense Orsted. Deze ontwikkelaar van windparken op zee maakte goede tweedekwartaalcijfers bekend.

Adviezen

ABN Amro: naar €19 van €20 - Berenberg

ABN Amro: naar €25 van €27 en kopen - Credit Suisse

Ahold: naar €18 van €20 en verkopen - JPMorgan Cazenove

Ahold: naar €23 van €24 en houden - Cfra

Alfen: naar houden van kopen - Barclays

Air France-KLM: naar kopen van houden en naar €12,50 van €13

Corbion: naar €31,50 van €33 - Kepler Cheuvreux

Sligro: naar €31 van €37,50 en opbouwen - KBC

Unibail Rodamco: naar €115 €130 en verkopen - Barclays

