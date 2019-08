TA: Vastgoed en frontier markets houden stand

Tussen de grote verliezers op de aandelenmarkten vallen Internationaal Vastgoed en Frontier Markets op, die de broek weten op te houden. Net als obligaties trouwens.

Wereldwijd zijn de aandelenbeurzen vorige week met knalrode cijfers geëindigd na dreigementen van Trump over nieuwe handelsbeperkingen op producenten uit China. De vrees voor een verdere escalatie van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China is hierdoor flink opgelopen.

Uitslaande brand

Nadat de Amerikaanse president donderdag nieuwe importheffingen op Chinese goederen heeft aangekondigd, is het smeulende vuurtje opgelaaid tot een uitslaande brand.

Technisch hebben alle beurzen flinke schade opgelopen, in elk geval op de korte termijn. Daarbij zijn vrijwel overal de steile korte trendjes alsmede de recente bodems gebroken.

Ook obligaties, dat heb ik hier al vaker betoogd, blijven het uitstekend doen. Maar er zijn enkele opvallende positieve uitzonderingen. Zo weet de internationale vastgoedsector de broek op te houden.

Dat geldt ook voor Frontier Markets, dat zijn landen die veelal nog aan het begin van hun economische ontwikkeling staan.

Hieronder bekijk ik de technische plaatjes van de MSCI World index, de MSCI Vastgoedindex, Emerging Markets index, Frontier markets index, Euro Stoxx 50 index en de Amerikaanse SOX index.

Nederlandse herbeleggingsindex

De AEX Total Return index (waarbij dividenden worden herbelegd) zoekt naar steun, nu de uptrend is verlaten. Let goed op de steun van 1.892,88 punten (de bodem van 27 juni), want een doorbraak en slotstand eronder zal een nieuwe verzwakking signaleren.





MSCI World index neemt flink gas terug

De MSCI World index, die het koersverloop van de wereldbeurzen weergeeft, is zowel onder de julibodems als uit de stijgende trend gebroken.

Het technische plaatje op korte termijn is verzwakt. De laatste top ligt op 2.217,75 punten (gevormd op 24 juli).





MSCI World Real Estate Index test opwaarts trendkanaal

De MSCI World Real Estate Index maakt even pas op de plaats, maar weet binnen de zwakke uptrend te blijven. De opmars wordt hervat indien de weerstand van 228,79 punten (gevormd op 20 juni) wordt gebroken. Houd de vinger aan de pols.





Frontier markets bewegen nog in een fraaie stijgende trend

MSCI Frontier markets index noteert binnen een krachtige uptrend die aan de bovenkant ruimte heeft richting de weerstand van 667,23 punten (de top van 14 maart 2018).

Onder de steun van 567,66 punten (de bodem van 22 juli) zou het technisch plaatje wat verzwakken.

Tot de frontier markets behoren onder andere Vietnam, Pakistan, Bangladesh, Nigeria en Kenia. Ook een aantal landen in het Midden Oosten rekenen we tot de grensmarkten.







Bij de Bund Future blijft het technisch beeld sterk

De Bund Future heeft met de uitbraak boven de voormalige weerstand van 175 de oude uptrend hervat.

Het eerstvolgende koersdoel wacht nu in de buurt van 195 (het berekend koersdoel). Rond dit niveau moeten we rekening houden met wat aanbod.

Enkel een terugval onder de steun van 171,49 (de bodem van 15 juli) zou het beeld doen verzwakken.







Emerging Markets draaien neerwaarts

De MSCI Emerging Markets index, die het koersverloop van de opkomende markten weergeeft, heeft zowel de stijgende trend als de laatste koersbodem naar onderen gebroken. Dit levert een technische verzwakking op.

Er ligt steun rond 1.010,97 punten (de bodem van 17 juni). Weerstand is gevormd op 1.064,09 punten (gevormd op 1 juli).





Europese beursgemiddelde verzwakt

Technisch bezien verpietert het beeld van de Euro Stoxx 50 index steeds verder nu de laatste bodem breekt.

De eerste verzwakking trad op met het breken van de stijgende trend. De signalen duiden op nieuwe verkoopdruk.

De laatste top ligt rond 3.549,26 punten (gevormd op 5 juli).







Amerikaanse halfgeleiderindustrie laat kopje hangen

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, is afgeketst op de weerstand van 1.604,57 punten (gevormd op 24 april).

De index doet nu een stapje terug, maar heeft pas echte steun rond 1.292,76 punten (de bodem van 8 maart).