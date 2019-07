Beetje afkoelende economie lijkt me niet erg, we lopen in ieder geval in Nederland al een beetje op onze toppen (geen personeel te krijgen in steeds meer sectoren). Als de ECB ook aandelen gaat kopen dan graven we de huidige kuil nog dieper.Al dat ingrijpen stimuleert kennelijk de economie maar is ook verslavend en heeft vervelende bijeffecten; Buiten het feit dat stoppen lastig is, lijkt me het in de markt aan een serieuze risicoperceptie te ontbreken door de lage basisrente en de geforceerde zoektocht naar extra rendement. Natuurlijk komt er een keer een man met een lucifer, en dan lijkt me die 10% correctie in aandelen- en obligatiemarkt wel haalbaar ja....