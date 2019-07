Ouderen en Tesla-bestuurders op flinke verliezen Categorie: Overig

Juni was met een stijging van zo’n 4,8% een mooie maand voor de AEX-index. Dat zien we echter niet terug in de gemiddelde resultaten van oudere beleggers. Waar 90-plussers vorige maand nog op een plus van bijna 26% stonden voor dit jaar, is dat nu gedaald naar -6,3%. Dat blijkt uit de maandelijkse tussenstand van de Turbocompetitie. Mannen wisten afgelopen maand wel een deel van hun verliezen weg te poetsen: ze stonden begin juni nog op een verlies van gemiddeld -1,5%. Begin juli is dat nog maar -0,9%. Vrouwen staan er nu met -5,0% echter nog slechter voor dan vorige maand (-3,6%). Terug van weggeweest Verder zijn beleggers van 40 tot 45 jaar weer terug van weggeweest. Begin mei stonden ze met een plus van 1,6% nog op de eerste plaats ten opzichte van andere leeftijdscategorieën. Begin juni was die winst echter volledig verdampt. Inmiddels staan ze met een winst van 1,9% weer bovenaan. De groep wordt op de voet gevolgd door 80- tot 85-jarige beleggers die zo’n 1% in de plus staan. De derde plaats is voor 15- tot 20-jarige beleggers die 0,1% in het groen staan. Alle andere leeftijdscategorieën realiseren tot nu toe dit jaar gemiddeld een verlies. Tesla-bestuurders flink in de min Opvallend slecht presterende groepen zijn stemmers op de Partij voor de Dieren (-11,3%), 85- tot 90-jarigen (-9,1%) en Tesla-bestuurders (-15,7%). Een belegger die al deze groepen ver achter zich weet te laten, is de beste deelnemer van afgelopen maand: . Hij staat tot nu toe op een rendement van 19,5% en wist in juni maar liefst 178,3% rendement te realiseren. Met deze prestatie wint hij een iPad. Ook maandelijks kans maken op een iPad? Doe dan vandaag nog mee met de Turbocompetitie!

