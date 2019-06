De Trump-Top-5

Komend weekeinde kijkt de beleggerswereld reikhalzend uit naar de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese evenknie Xi Jinping. Het langslepende handelsconflict is toe aan een beslissende wending en de G20 in Japan is een uitermate geschikt moment daarvoor.

In het algemeen zal een handelsakkoord leiden tot minder angst voor een recessie, waardoor cyclische aandelen weer in de picture komen bij beleggers. Daarentegen zullen defensieve waarden juist wat verkoopdruk kunnen ervaren. De afgelopen dagen nam de beurs al een klein voorschot op deze rotatie.

De markten zijn wel toe aan wat goed nieuws, want op alleen steun van centrale banken wordt het lastig volhouden. De Amerikaanse macrocijfers worden minder en laten zien dat ondernemers minder vertrouwen hebben:

Obv van de vroege indicatoren (Philly en New York) belooft het aanstaande ISM index zo rond de 49.0 uit te komen. Track record van deze data combi is vrij goed. Maar ja slecht nieuws is goed nieuws, dus ..... pic.twitter.com/7V6xLlzYci — Corne van Zeijl (@beursanalist) June 20, 2019

Nederlandse ondernemers voelen mee met de Amerikanen:

Steeds meer Amerikaanse bedrijven beginnen te piepen dat zij last hebben van de agressieve economische politiek van hun roerganger.

Toe aan goed nieuws

De laatste weken zijn de beurzen gestegen op basis van toezeggingen van centrale banken. Maar dat is geen stabiele basis. Die komen met name in actie als het minder gaat. De markt is dus toe aan een beetje goed nieuws.

De vraag is Donald Trump dat kan leveren. De verwachtingen zijn in ieder geval niet hooggespannen; uit een onderzoek onder fondsmanagers in de VS bleek dat tweederde er weinig van verwacht dit weekend.

Wanneer het niet escaleert kan het dus alleen maar meevallen. En de financiële markten zullen alleen daarom al opgelucht ademhalen na aankomend weekend. Niets is zeker, want Trump kan zo weer een konijn uit de hoge hoed toveren.

Afgelopen mei escaleerde het handelsconflict namelijk nog toen de VS opeens de importtarieven op bijna $200 miljard aan goederen verhoogden van 10% naar 25%. Een nachtmerriescenario is daarom wanneer Trump een paar dagen na de G20 ook de overige $300 miljard aan Chinese goederen aan importtarieven onderwerpt.

Maar: waar hoop is, is leven. Vandaag heeft Trump een meeting met Putin en zaterdag staat dan de ontmoeting met Xi Jinping op de agenda. En stel nou dat er wél wat uitkomt, dan zou de beurs de tweede jaarhelft met een mooie jumpstart kunnen beginnen.

Pas op met de AEX

Het zullen dan vooral de cyclische aandelen zijn die gaan profiteren. Een slag om de arm voor wat betreft de AEX: onze nationale index is een vrij defensieve index. Wanneer er door een verbeterend beurssentiment meer geld naar cyclische aandelen gaat, zal dat ten koste gaan van de defensieve fondsen.

Unilever, Relx, Wolters Kluwer en Heineken, zij stegen allemaal tot nieuwe hoogtes afgelopen maanden doordat de lage rente investeerders aanzette tot een verdere vlucht in 'veilige' assets. Zoals gezegd, de afgelopen dagen zagen we al een klein voorproefje hiervan.

En een ander addertje onder het gras: een deal is goed voor de economische bedrijvigheid en neemt in die zin ook de Fed (en de ECB) de wind uit de zeilen. Markten zullen daarom minder gaan rekenen op een nieuwe serie renteverlagingen.

Wie gaan profiteren?

Hoe dan ook, een akkoord, of voorlopig akkoord, zou een positieve verrassing zijn. De vraag is dan welke aandelen daarvan het meest zullen profiteren. Ik noem hier vijf cyclische bedrijven die veel voordeel hebben bij een handelsdeal. Met andere woorden: hier is de Trump-Top-5:

1: ArcelorMittal

De staalsector is als geen ander getroffen door de handelsspanningen. Er was al overschot en de terughoudende opstelling van veel bedrijven inzake investeringen, de slappe automarkt en het uitblijven van grote infraprojecten in de VS zorgen voor dalende staalprijzen.

Als in China de economie weer weet te herstellen, is dat goed voor ArcelorMittal. De Chinezen zijn inmiddels goed voor de helft van de wereldwijde staalproductie. Het momentum in de staalsector verbetert daarbij zienderogen, de meeste bedrijven verhoogden onlangs hun afzetprijzen.

Dat is nodig ook want de prijzen daalden de afgelopen tijd vooral:

Afbeelding: gemiddelde afzetprijs per regio afgelopen kwartalen

Door de tarieven die Trump zette op buitenlands staal, konden de Amerikaanse staalfabrieken hun verkoopprijzen ook mooi opschroeven. En omdat Aziatisch staal niet meer naar de VS kon, werd dat juist, vaak via een omweg, naar Europa gebracht. Wanneer de Chinezen meer van hun eigen staal gaan consumeren, valt vanzelf de druk op de Europese staalrpijzen weg.

Sowieso neemt het momentum toe bij de staalsector. De grote shortposities zijn afgebouwd en grote banken hebben de staalsector inmiddels weer omarmd met kooapdviezen. Technisch viel Mittal twee maanden geleden door een belangrijk steunpunt rond €17; een uitbraak daarboven zou positief zijn. In het kielzog van ArcelorMittal zal het wat rustiger bewegende Aperam (roestvast staal) op het sentiment meeliften.

2: Kendrion

Kendrion ontwikkelt, produceert en verkoopt hoogwaardige elektromagnetische systemen voor automotive en industriële toepassingen. Vooral die automotive toepassingen deden het concern de das om het afgelopen jaar. Die divisie maakt circa 40% van de concernomzet uit.

Een oplossing van het handelsconflict zal de autofabrikanten een zetje in de rug geven en in relatief sterke mate ook de cijfers van Kendrion een flinke lift geven. Op basis van de eerstekwartaalresultaten viel er nog weinig te genieten: Kendrion zag de omzet met 10% terugvallen en de ebitda met zelfs 23%. Evenzogoed werd er nog steeds €0,32 per aandeel verdiend.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Bron: Kendrion

In China liep de omzet echter met 20% op ondanks de zwakkere economische omstandigheden aldaar. Dat compenseerde deels voor de omzetdaling van 13% bij de Automotive divisie. China is dus inmiddels een zeer belangrijke afzetmarkt voor bedrijf dat dit jaar zijn 60-jarige beursnotering viert.

Voor Kendrion zal het aantrekken van de Chinese economie als gevolg van een handelsdeal dus van groot belang zijn. Het aandeel is de afgelopen 12 maanden fors gedaald, van €38 naar €18-19 nu. Tijd voor een ommekeer?

3: Volkswagen

Volkswagen heeft, net als overigens de overige autofabrikanten, relatief sterk te lijden onder het handelsconflict tussen de VS en China. Consumenten zijn terughoudend met hun aankopen en importheffingen dreigen auto's onnodig duur te maken. Dat zet zowel de omzet als de marge onder druk.

VW heeft, ondanks de enorme kostenpost die het dieselschandaal is geworden, voldoende financiële vuurkracht om de miljardeninvesteringen te doen die nodig zijn. Dat dieselschandaal blijft overigens wel een loose end: er lopen nog procedures en schadeclaims, het boek kan nog altijd niet definitief worden gesloten.

Een deel van de te investeren miljarden zal moeten komen van het afsplitsen en naar de beurs brengen van Traton, de vrachtwagendivisie van VW. Die beursgang vindt vandaag plaats. En in het najaar komt VW met een goedkopere, volledig elektrische auto op de markt, de ID.3 (zie foto).

VW heeft als geen ander (lees hier waarom VW onze Duitse autofavoriet is) de financiële middelen om succesvol de strijd aan te gaan met (vooral) Tesla. Wanneer de Chinezen weer auto's gaan kopen, is Volkswagen spekkoper.

4: Randstad

Uitzenders hebben behoorlijk te lijden onder de handelsspanningen. Omdat de arbeidsmarkt nog steeds sterk is, blijft de omzet en winstgevendheid bij Randstad nog redelijk op peil, maar onder de motorkap pruttelt het. De organische groei nam de laatste jaren zienderogen af. Hier ziet u de groei van de omzet de afgelopen kwartalen.

Naar verwachting zal het tweede kwartaal opnieuw een lagere of zelfs negatieve groei laten zien van de omzet, want de berichten van de uitzendmarkt waren niet sterk. Randstad is echter tevens een dividendwaarde, de onderneming heeft een relatief lage schuld en keert extra dividend uit wanneer die schuldgraad onder de 1 (netdebt/ebitda) blijft.

5: BE Semiconductors (BESI)

En natuurlijk mag Besi niet ontbreken in deze lijst. Eindklanten van de chipmakers bouwden door de economische onzekerheid hun voorraden af. Dat zette de hele supply chain onder druk waarbij orders voor bedrijven als Besi snel worden uitgesteld of afgezegd.

De huidige terugval van de vraag komt met name uit het mobiele segment en ook de eindvraag uit automotive is verzwakt. Besi haalt uit beide segmenten gecombineerd meer dan de helft van zijn omzet. De gehele assemblagemarkt krimpt dit jaar met ruim 17%.

Bron: Besi

Het goede nieuws is dat de verwachtingen voor beide segmenten buitengewoon rooskleurig zijn. Voor nieuwe auto's geldt dat het aantal ingebouwde chips in rap tempo groeit en ook de vraag naar smartphones neemt de komende jaren louter toe, hoewel in gematigd tempo.

De marktpositie, balans, het sterke management en de vooruitzichten voor de belangrijkste subsegmenten zijn allemaal redenen om dit aandeel voor de lange termijn aan te houden. Een handelsdeal zou die langetermijnbeloftes meteen een stuk dichterbij brengen.

Disclaimer: Inberg heeft een longpositie in Mittal en Besi.