Liveblog: Arcelor, HEI, Post en Fastned

Update 16:30 uur: Arcelor en de shorts (die er niet meer zijn)

Het stukje hebt u natuurlijk al lang en breed gespot en u ziet ArcelorMittal vliegen vandaag, op de voet gevolgd door Aperam. AMG gaat ook lekker om het lijstje metaaljongens af te maken, hoewel de business van dit bedrijf een andere tak van sport is. Rammstein, gisteren live in De Kuip, is dan weer niet beursgenoteerd.

Nico loopt in dat stuk alle green shoots langs. Eén blogje hieronder ziet u wel een mogelijk nieuw risico, als duurzame investeerders mogelijk ook de staalsector op de korrel nemen. Enfin, alles wat Nico zegt, en ik voeg er nog één puntje aan toe. De shorters zijn klaar met ArcelorMittal, is dat de conclusie...?

Of u nou voor of tegen short gaan bent, in dit geval mag u zeker uw hoed afnemen. Alle posities tijdens de stijging ingenomen en gecashed op de daling. En, het belangrijkste, ze zijn er nu allemaal uit.

Toch nog ergens een recht lijntje in Aperam, is weer eens wat anders.

AMG is een ander verhaal.

Als ik toch bezig ben, de shorters zijn ook nog niet klaar met PostNL?

Geldt ook voor Fugro:

Nog eentje dan, Besi.

Nog een keertje, of u nou voor of tegen short gaan bent: zelf vind ik shorts belangrijke informatie. Dit zijn beleggers die met verhoogd risico in de etalage staan, ofwel ze hebben hun huiswerk meer dan goed gedaan voor ze een shortavontuur aangingen. Kortom, wat zien zij dat u en ik misschien niet zien?

Nog even over Rammstein trouwens: vindt u niet dat die zänger verdacht veel op onze Royce Tostrams lijkt? Hell TA, of hoe zullen we het voortaan noemen? :-)

Update 15:40 ur: Duurzame biljoenen

De waslijst aan namen en bedragen is inderdaad indrukwekkend, ondanks dat BlackRock en Vanguard (samen ongeveer $11 biljoen onder beheer) niet mede ondertekenen. Is het voor de bühne, haalt het veel uit? Zeg het maar. Uiteindelijk staat of valt volgens mij het hele duurzamheidsverhaal met eindvraag.

Update 14:15 uur: Starbucks

Er is er een jarig... Nog meer fun fun facts: Starbucks is ongeveer $102 miljard waard, doet 30 keer de verwachte winst en 1,2% dividendrendement.

Fun Facts: Howard Schultz got a job at Starbucks in ’82, left in ’85, returned in ’87 with financial backing to buy out the company.



Went from 17 stores to over 22,000.



$1,000 invested at the IPO is worth $225,000 - a 26% annual rate of return! https://t.co/7SypAjdUeW — Downtown Josh Brown (@ReformedBroker) 26 juni 2019

Superieure belegging inderdaad, maar helaas kunnen we niet met terugwerkende kracht beleggen. Want ik denk niet - en dat geldt ook en vooral voor al die prachtige dotcoms - dat velen het hele ritje hebben gemaakt. Die ruim -80% in het vorige decennium heeft sporen achtergelaten.

Ik kan de link niet meer zo gauw vinden, maar een paar weken terug zag ik een Amerikaanse vermogensbeheerder millennials streng toespreken. Die $90 die zij per persoon per maand naar Starbucks en andere koffieboeren zouden brengen, is voldoende om met ETF's op lange termijn een mooi pensioen op te bouwen.

Helemaal mee eens. Mag u de eerste anderhalf jaar zelfs gebruiken om zelf een espresso-apparaat en -molen te kopen, want voor rond €2000 koopt u al prachtige, handgemaakte Italiaanse machines. Maakt u meer indruk mee dan met zo'n kartonnen beker hoor, kan ik uit eigen ervaring zeggen :-)

Update 11:45 uur: Mnuchin zet beurzen hoger

De eerste G20- (en Iran)quotes zijn er en ze zijn van de Amerikaanse minfin. U weet wel, de man van Heather. U ziet effect, risicovolle aandelen gaan ineens lekker. Ik zie weinig impact op dollar en rentes.

Update 11:35 uur: Heineken ceo verkoopt

Dankjewel Corné, goed opgelet. Misschien niet onlogisch, Heineken staat op een all time high en duwt en wrikt om die €100 op het bord te krijgen. Tegen 22 keer de verwachte winst en maar 1,6% dividendrendement is de brouwer ook niet goedkoop. Last but not least, de ceo heeft dagelijks Q2-updates. Zou...?

U mag zelf 60.000 keer de koers uitrekenen; dit is beslist geen klein bier.

Meneer van Boxmeer, CEO van Heineken heeft wnl mijn column in het @FD https://t.co/BduzmGE7vl gelezen en zag dat zijn aandelen wel erg duur waren. Hij is flink Heineken aan het verkopen (nu al 3 x 20.000 aandelen). Geen goed teken voort het aandeel https://t.co/ZtdyjfhSxs pic.twitter.com/FoZHx7z2Zc — Corne van Zeijl (@beursanalist) 26 juni 2019

Update 10:50 uur: Oranje boven, onder of zijwaarts?

De waan van de dag en hoe zit het met Oranjegevoel en onze beurs? Nederland gidsland, want bij mijn weten is de beurs naast totaalvoetbal het enige Nederlandse foefje dat de hele wereld heeft omarmd.

SCP: Vier op de tien Nederlanders is trots op haar nationaliteit: https://t.co/sAxMAsqYV5 — NU.nl (@NUnl) 25 juni 2019

Natuurlijk, zonder Royal Dutch Shell en Unilever - goed voor de halve market cap van AEX, AMX en AScX - is Beursplein 5 echt een Mickey-Mousebeurs. Niettemin vind ik dat we geen klagen hebben met het Damrak. Vergelijk maar eens met Brussel, Oslo, Kopenhagen, Stockholm, Wenen en andere kleine landen.

Anyway, wat vindt u?

Er zijn maar weinig Nederlandse aandelen, die interessant zijn om in je portfolio te hebben, PostNL is daar niet 1 van ......?? — Frank (@FvanderKrogt) 26 juni 2019

Even tussendoor, er is naar mijn bescheiden smaak maar één klein land dat goter is dan wij: Zwitserland. Tweetje van vorige week en dan doet die SMI 30 ook nog eens 3,2% yield.

En die Zwitserse beurs is er niet voor de vorm, ze herbergt de grootse Europese bedrijven in beurswaarde pic.twitter.com/XIXFfEhI4A — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 18 juni 2019

En kom me niet aan met dat Nederlandse aandelen sowieso niks zijn, want het is gewoon niet zo. Dit is de oudste index die wij kennen, de MSCI Netherlands Index anno 1969 en die is nog zonder Royal Dutch Shell ook. Dan was het verschil nog veel groter met al dat herbelegde dividend.

Update 10:15 uur: Vastgoed (in de aanbieding)

ING neemt op Unibail na onze vastgoedfondsen op de korrel en vooral NSI moet het daarbij ontgelden. De bank neemt ook haar advies voor Beter Bed onder de loep. Zeker eerst even afwachten of en wat voor zaken de andere kant van de Chinese Muur misschien met de aangeslagen beddenboer doet :-)

Eurocommercial Properties: naar €25 van €30 - ING

WDP: naar €137 van €127 - ING

Wereldhave: naar €20 van €25 - ING

NSI: naar hold van buy en naar €40 van €42 - ING

Update 09:15 uur: PostNL en Fastned

Ik meld het maar, ik weet niet meer wat ik erover moet zeggen.

Overigens zijn álle trends neerwaarts bij PostNL. Het aandeel is op papier een koopje, maar dat was het op - zeg - €2 ook al en het blijkt toch iedere keer nog goedkoper te kunnen.

Idem dito. De spread wordt snel kleiner, laat ik het zo maar zeggen.