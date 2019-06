Wél positief over Fastned

Te midden van alle negatieve verhalen over Fastned ben ik vooral pósitief. Waarom? Eenvoudigweg omdat ik er blij van word als ik zie hoe bevlogen ondernemers – Michiel Langezaal en Bart Lubbers – een visie hadden op elektrisch rijden en een droom over snelladen langs de snelweg.

Ze hebben daar al hun energie in gestopt, ze hebben jarenlang het eelt op hun tong gepraat om beleggers daarvan te overtuigen en ze hebben zo de benodigde middelen bij elkaar gekregen om die droom waar te maken. En of Fastned nu de winnaar wordt in die markt of niet: geslaagd zijn ze. Fastned was de eerste en er staat een netwerk van meer dan 100 snellaadstations.

Minder vrolijk van prospectus

Waar ik minder vrolijk van word, is het prospectus, maar daar kan Fastned niet zoveel aan doen. Als investeringsmaatschappij zijn we bij Value8 gewend om veel proposals te krijgen. Voorstellen om te investeren, om belangen over te nemen of om nieuw risicodragend kapitaal te verstrekken.

Dat is een viertrapsraket. Het begint met een mailtje of een belletje (stap 1: het contact), daarna volgt er een teaser (stap 2) om je enthousiast te maken. Na het tekenen van een geheimhoudingsverklaring (NDA, stap 3) volgt het IM (Investment Memorandum; stap 4). Daarna volgt de meeting met management, verkoopadviseur en soms verkopende aandeelhouders.

In dat proces krijgen we informatie over de onderneming, de concurrentie, het businessplan en natuurlijk de verwachtingen van het management voor de komende jaren. Nogal wiedes, dat heb je nodig om een goede investeringsbeslissing te kunnen nemen.

Maar wie het prospectus leest, komt na 158 pagina’s van een koude kermis thuis. Geen verwachtingen, beoogde aantallen laadstations, jaartal van (beoogd) break-even, benodigde middelen voor de komende 5 jaar en geen analyse van de (mogelijke) concurrentie. Niks – nakkes – nada.

Informatie uit FD halen

De meeste informatie haal ik uit een artikel in het FD, dat inzage heeft gehad in een vertrouwelijk analistenrapport van beursintroductiebegeleider ING. En daar staat het nodige in. Ik vat de verwachtingen van ING in 8 punten samen.

ING verwacht dat Fastned om haar plannen te verwezenlijken jaarlijks 40 miljoen euro aan nieuw kapitaal nodig heeft. Een snellaadstation kost inmiddels circa 500.000 euro ING verwacht dat Fastned haar voorsprong op de concurrentie behoudt. ING verwacht dat de omzet van Fastned snel zal groeien. Het bedrijf zette vorig jaar 1,6 miljoen euro om. ING denkt dat de omzet jaarlijks ongeveer verdubbelt, waardoor deze in 2023 is gestegen naar meer dan 68 miljoen euro. Volgens de analisten van ING is de waarde van de onderneming echter hoger: ergens tussen 250 mln en 330 miljoen euro, meer dus dan de waardering van 175 miljoen euro bij de beursgang. ING gaat ervanuit dat de brutowinst voor rente en afschrijvingen (ebitda) van het bedrijf in 2021 positief zal zijn. ING verwacht dat Fastneds vrije kasstroom pas in 2025 positief is.

Fijn voor het FD dat ze deze informatie hebben verkregen en die primeur kunnen brengen. Maar waarom moet ik die fundamentele informatie via-via krijgen? En wat is de tactiek achter zo’n vertrouwelijk analistenrapport?

We zetten niets in het prospectus, want dat mag niet van de juristen? En we lekken onze data en analyse (vast gebaseerd op gesprekken van het management) want anders willen beleggers niet kopen?

Rare manier van doen

Tja, het is een rare manier van doen. Aan Fastned zelf is dat niet te wijten: die zullen hun lot in handen van de begeleidende bank en juristen hebben gelegd. Maar als investeerder heb ik veel meer en officiële informatie nodig om een beslissing op te baseren.

Prospectus komt uit het Latijn: pro spectare = vooruit kijken. Nou daar is het prospectus van Fastned niet in geslaagd. Zelfs de informatie van het vertrouwelijke analistenrapport is overigens niet voldoende om mij te verleiden tot inschrijven.

Grondige analyse

Ik deel graag de grondige analyse van Nico Inberg over Fastned, die het aandeel te duur vindt en adviseert niet in te schrijven. Wij (Value8) willen graag 15 keer de winst 2020 betalen voor een snel groeiend bedrijf.

Maar omdat Fastned in 2020 geen winst maakt, valt deze investeringsmogelijkheid voor ons buiten de boot. Ofwel: we vinden geen rechtvaardiging voor deze hoge waardering. Misschien vinden Fastned-klanten het leuk om aandeelhouder te worden of mensen die – ongeacht het rendement – duurzame trends willen ondersteunen.

Bij een volgende beursgang zou ik graag goede, fundamentele informatie ergens snel kunnen laden. Dat lijkt me een gat in de markt.