Rutte weg, stem PVDA!

Afgelopen vrijdag is het kabinet Rutte-IV is gevallen. De oorzaak van de breuk: een onoverbrugbaar verschil van mening tussen VVD en ChristenUnie over het asielbeleid. Rutte probeerde de schuld te leggen bij de ChristenUnie terwijl hijzelf de uitgetrokken stekker nog in zijn hand had. Vandaag kondigt hij – met 13 jaar de langstzittende premier van Nederland – zijn vertrek uit de politiek aan. Als premier, als VVD-leider.

Opvallend: de val van het kabinet maakt geen enkele indruk op de beurs. Geen forse daling van de koersen, maar ook geen opluchtingsrally. De belangrijkste verklaring is de internationalisatie van onze Nederlandse beurs. Bedrijven als Exor, Prosus en UMG hebben amper iets met Nederland te maken. En bij de namen waar dat gevoelsmatig wel voor geldt – zoals Shell, Unilever en Aegon – stellen de Nederlandse activiteiten procentueel weinig meer voor. Calvé - waar Rutte ooit als personeelsmanager werkte - wordt niet meer in Delft geproduceerd. Das war einmal.

Bestedingsdrang

Voor beleggers en ondernemers had Rutte-IV wel impact. Opvallend was de ongebreidelde bestedingsdrang waarbij voor elk probleem vol de portemonnee werd getrokken. Voor verduurzaming, voor stikstof. De miljarden vlogen je om de oren. Een fundamenteel plan om het verdienvermogen van Nederland te verbeteren ontbrak.

Het gebrek aan vakministers werd pijnlijk zichtbaar. De stoelendans om ministerposten leidde tot een Minister van Financiën (Kaag) die weinig kaas van financiën gegeten heeft en een minister van Volkshuisvesting die ongeschikt was om de woningbouwambitie – 900.000 nieuwe woningen tot en met 2030 - te realiseren. Experiment mislukt.

Met de val van het kabinet blijven tal van dossiers liggen. Wat te denken van de wet die de accountantssector moet verbeteren en voorziet in een aanwijsplicht voor accountants. Dat dossier ligt er al bijna drie jaar. Het wetsvoorstel zou rond de zomer naar de Kamer gaan. Tja, rond de zomer. En de aanpassing van de vermogensrendementsheffing. De insteek daar is dat Den Haag graag meer belasting wil heffen. Meer, meer, meer. De uitgavendrang moet toch ergens door gefinancierd worden.

Oog voor ondernemers

Rutte verlaat de politiek. Zijn belangrijkste succes is stabiliteit. Je voelt pas wat je mist, als het er niet meer is. In zijn kielzog verlaten ook andere kopstukken zoals Hugo de Jonge en Wopke Hoeksta het toneel. Hopelijk gaat er in Den Haag een nieuwe en economisch positievere wind waaien. Minder regels, minder bureaucratie, minder onderdanig aan Brussel, meer ondernemerschap, focus op – duurzame – economische groei en welvaartsgroei voor alle Nederlanders.

Hopelijk ook met meer oog voor ondernemers, mensen die risico nemen, voor beleggers die investeren in de succesvolle toekomst van de BV Nederland. Als Klaver en Kuiken fuseren tot de nieuwe partij Groen-Rood, valt er een naam vrij. Stem dus PVDA. Nee niet de oude, maar de Partij van de Aandeelhouders.