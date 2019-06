Bij deze, geen veranderingen en dat is een kleine verrassing. De koersreacties zijn een tikje haviksch, maar veel stelt het niet voor.

Hier volgt u om 14:30 uur de persco van president Mario Draghi. Nieuwtjes, quotes en weetjes onder het filmpje.

Kijk aan, lichte bijstellingen:

Na afloop van de persconferentie komt hier een persbericht over. Ietsiepietse meer ruimte voor banken dus:

Draghi: Third, the rate in each TLTRO III-operation will be 10 basis points above average rate applied in main refinancing operations over life of respective TLTRO and as low as average deposit facility rate plus 10 basis points for banks exceeding a certain lending benchmark