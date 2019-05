TA: Pas op de plaats in Europa

Europese aandelen zijn technisch iets verzwakt, maar geven nog geen dramatische scheuren weer. De technische schade valt mee.



In Europa blijven de aandelenmarkten vlak liggen. Enkele beurzen hebben de uptrends gebroken, andere geven door een eerste lagere top de eerste verkoopdruk aan.

Beleggers kijken vooralsnog de kat uit de boom. Belangrijk is nu dat de aandelenbeurzen hun steunzones intact houden. Deze zijn tot op heden nog niet gebroken.

Voor de Nederlandse beurs is dat de steun van 538,70 punten. De Franse beurs test de steun van 5.211,76 punten en de Duitse beurs heeft een vangnet op 11.846,60 punten (de bodem van 11 april).

Al met al doen de Europese aandelenmarkten het niet slecht, maar ze staan nu wel op het randje. Tot nu toe is alleen de beurs van Brussel onder de steun gezakt.

Nederlandse beurs maakt pas op de plaats

De Nederlandse beurs blijft onder druk staan nu een mogelijk lagere koerstop wordt gevormd. Bij het verlaten van de stijgende trend is eerder al een verzwakking op de AEX opgetreden.



Van belang is nu dat de steun van 538,70 punten (de bodem van 25 maart) weet stand te houden. Bij een doorbraak en slotstand hieronder takelt het technische plaatje verder af.

Weerstand is er op 576,90 punten (gevormd op 27 juli 2018).









Franse beurs neemt een adempauze boven steun

De CAC40 index in Parijs verpietert technisch bezien, nu een mogelijk lagere top wordt gevormd. Dit signaleert verkopers in de markt. Bovendien is ook de stijgende trend al naar onderen gebroken.



Bij een slotstand van de CAC40 index onder de steun van 5.211,76 punten (de bodem van 25 maart) treedt een nieuwe verzwakking op.

De weerstand ligt op 5.657,44 punten (gevormd op 21 mei 2018).







Duitse beurs test stijgende trendkanaal

De DAX index in Frankfurt vormt, binnen de uptrend, een eerste lagere top, die verkoopdruk signaleert. Het technische plaatje stagneert hiermee iets.

Bij een daling onder de steun van 11.846,60 punten (de bodem van 11 april) zou een verdere verzwakking optreden.

Weerstand ligt rond 12.458,30 punten (de top van 21 september 2018).





De beurs van Brussel draait neerwaarts

De Bel20 index heeft zowel de stijgende trend als de maartbodems naar onderen gebroken. Dit levert een technische verzwakking op. Dat signaleert toenemende verkoopdruk.

De doorbraak en slotstand van de Bel 20 index onder de oude steun maakt naar onderen ruimte vrij voor een verdere koersdaling richting de steun van 3.117,61 punten (de bodem van 8 februari 2016).

De weerstand is gevormd op 3.868,32 punten (de top van 15 april).