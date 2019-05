Ik dacht dat je het over de beurs ging hebben vanavond?

Helaas heb je het NIET over het feit dat we WEER veel sterker dalen dan de Yanks, en, over de AMX heb je het ook maar niet.



Tja, anders zou je iets moeten gaan vertellen over een voorkeur voor een fijne Sell in May daling in Europa waar altijd stevig op gegokt wordt, en, hoe de zwakte van de AMX keurig laat zie HOE groot de invloed van shorters in A'dam is....





De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,7 procent in de min op 543,71 punten. De MidKap raakte 2,3 procent kwijt tot 740,39 punten. Londen, Frankfurt en Parijs gingen tot 1,8 procent achteruit.