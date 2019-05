24 aandelentips van eigen bodem

In Utrecht presenteerden zes gerenommeerde beursexperts live on stage hun tips voor aandelen van eigen bodem. De Hollandse aandelenavond 2019 van BNP Paribas en IEX werd alweer voor de negende keer georganiseerd. Een overzicht van alle namen.

Nico Inberg (Hoofd IEX Beleggersdesk)

OCI

"Je hebt als bedrijf af en toe een gelukje nodig. OCI investeerde fors in capaciteitsuitbreiding. Precies op dat moment zat de VS midden in een handelsconflict met de Chinezen, waar tot dan toe veel kunstmest vandaan kwam. Amerikaanse boeren gingen op zoek naar niet-Chinese kunstmestleveranciers. Dus de omzet van OCI sprong omhoog."

"Komende jaren gaat OCI meer omzet draaien en de prijzen voor kunstmest zijn goed. Tegelijkertijd kan dan de forse schuld snel afgebouwd worden. Het aandeel staat nu rond de 23 euro, maar er zit ook nog wat overnamefantasie in. Dit aandeel kan stijgen naar 30 tot 35 euro."

BAM

‘BAM heeft flink op zijn donder gehad de afgelopen jaren, maar het gaat nu een stuk beter met de bouwers. Tijdens de crisis hebben ze werk aangenomen tegen veel te lage prijzen en een te hoog risico om hun mensen maar aan het werk te houden. Dat zorgde voor veel bleeders in de jaren na de crisis."

"Maar inmiddels gaat het de goede kant op. Je betaalt nu ongeveer 6 keer de winst voor BAM. Een mooi aandeel om aan boord te blijven."

ForFarmers

"Ik kom zelf van de boerderij dus ik vind het mooi dat er eindelijk eens een bedrijf uit de agro-sector op de beurs staat. Nederland is een van de grootste agrarische exporteurs ter wereld, maar er staat vrijwel niets aan de beurs genoteerd. Het zijn allemaal coöperaties."

"Dit jaar zit er veel tegen bij ForFarmers. Een voorbeeld zijn de Nederlandse boeren, die de grootste afzetmarkt vormen voor OCI. Zij moeten hun veestapel inkrimpen en hebben dus minder voer nodig. En ze hebben last van hoge grondstofprijzen."

"Echter, veel van die tegenwind is tijdelijk van aard. ForFarmers is marktleider in een versnipperde markt. Het bedrijf is solide gefinancierd, er is een aantrekkelijk dividendrendement en een behoorlijk inkoopprogramma."

Royce Tostrams (Tostrams Groep/IEX)

Unilever

"Bij Unilever zien we een heel mooie, sterke trend, opwaarts gericht de afgelopen 10 jaar. We hebben een correctie doorgemaakt die geëindigd is binnen die opwaartse trend. De correctie van begin vorig jaar heeft een bodem gevormd boven de oude toppen. We noemen dat een pullback en dat is vaak een sterk teken. Reden om dit aandeel weer op te nemen. Het is de derde keer dat ik Unilever heb, dus ik ben trouw aan mijn keuze."

DSM

"DSM laat een prima trend zien. Er zijn een paar toppen gebroken en DSM is daarna keurig boven die oude toppen gebleven. De relatieve prestaties van DSM ten opzichte van de AEX zijn ook goed. Als DSM stijgt, stijgt het sterker dan de AEX en als DSM daalt, gebeurt dat minder hard dan de AEX. Die relatieve zaak is heel belangrijk. Want als je dat in je portefeuille hebt, heb je een outperformer te pakken."

SBM Offshore

"SBM Offshore heeft een prima technisch plaatje. Het heeft een aantal toppen gevormd op 16. Daar is SBM Offshore uitgebroken, het heeft een flinke correctie achter de rug en vormt nu een bodem boven die oude toppen. Dit aandeel is geschikt voor de lange termijn."

Jim Tehupuring (ProBeleggen.nl)

Ahold Delhaize

"Ahold Delhaize presteert year to date slecht ten opzichte van de AEX. Het aandeel staat nu rond de 20 euro. Belangrijkste reden hiervoor was een grote staking bij de Amerikaanse keten Stop & Shop. De geschatte schade daarvan is ongeveer 100 miljoen euro. Tegen een ebitda van 4 miljard valt dat allemaal wel mee."

"Ahold Delhaize is aantrekkelijk gewaardeerd nu, heeft een goed management en presteert fantastisch. Het is een stabiel aandeel en het kan weer oplopen naar 23/24 euro."

TomTom

"Tomtom biedt nu heel veel value for money. Het heeft een flinke kaspositie en intrinsiek is het aandeel al 5 euro waard. Na de verkoop van Telematics zijn de onderdelen Consumer en Automotive overgebleven. Dat laatste onderdeel groeit hard, dus de kans op een goed rendement is groot."

Neways Electronics

‘Dit is een aandeel met wat meer risico. Neways Electronics levert industriële electronica. Het is onder andere een toeleverancier van ASML. Neways is niet erg bekend, maar ze hebben een flinke omzetgroei laten zien: 16 procent. De winst per aandeel is 1,40 en de waardering is ruim tien keer de verwachte winst over 2019. Daarmee is het vriendelijk geprijsd. Het koersdoel ligt rond de 20 euro.’

Ralph Wessels (Beleggingsstrateeg ABN Amro)

Takeaway.com

"Als je naar de lange termijn kijkt: mensen bestellen steeds meer online en willen het thuisbezorgd krijgen. Takeaway.com kan daar enorm van profiteren. In e-commerce geldt: the winner takes all. Takeaway.com is inmiddels actief in 11 landen. In tien jaar tijd moet de omzet kunnen groeien naar 2 miljard."

DSM

"Vorig jaar heb ik DSM ook genoemd. En als het succesvol is: reden te meer om door te gaan. DSM zit in markten die kunnen profiteren van langetermijntrends. Denk aan health en nutrition. Maar ze maken bijvoorbeeld ook coatings voor zonnepanelen. Daarnaast heeft DSM een gezonde balans, een flinke oorlogkas en zijn ze van start gegaan met een stevig programma voor de inkoop van eigen aandelen."

Vopak

"Vopak is een beetje een defensief aandeel, maar dat is in deze fase van de economie helemaal niet verkeerd. Vopak heeft overal ter wereld opslagterminals en ze focussen nu op de gebieden die het hardst bijdragen aan de winst. Zo hebben ze bijvoorbeeld terminals in Europa verkocht en gaan ze uitbreiden in Zuid-Oost Azië. Wat ze nu investeren, gaat twee keer meer bijdragen aan de winst dan de terminals die ze nu hebben afgestoten."

Nico Bakker (BTAC)

Galapagos

"Als technisch analist houd ik geen rekening met nieuws. Ik kijk naar wat de markt doet. Bij Galapagos zie je elke keer hogere toppen en hogere bodems. Een dijk van een uptrend en alle indicatoren komen boven de plus. We hebben nog wel even te gaan en we kunnen door naar de 120/130. Een echte koopkans!"

AMG

"Een hoop ellende vorig jaar met dit aandeel. AMG heeft vanaf 2016 een mooie rit omhoog gemaakt, maar is sinds medio 2018 weer flink gezakt. AMG is gezakt tot aan de dynamische trendlijn. Dit zijn de plekken waar je steun mag verwachten. De kans dat de markt gaat bodemen bij AMG is zeer groot. Bovendien is de risk/rewardbalk grotendeels groen. Er zit dus een flink potentieel in."

TKH Group

‘Hier is steun op gemiddelde lijn en een indicatie voor bodemvorming. De langetermijn-uptrend kan weer nieuw leven ingeblazen worden bij TKH. We zijn wel al een tijdje onderweg, maar zolang de koers boven de 37/39 opereert, zou TKH kunnen terugstomen. Naar 55 moet mogelijk zijn.’

Jos Versteeg (InsingerGilissen)

Fugro

‘Voor Fugro is het een heel moeilijk jaar geweest. Maar de koers is achtergebleven bij de stijging van de olieprijs. De exploratiemarkt is nu aan het versnellen. De grote oliebedrijven gaan weer investeren. De orderportefeuille voor onderzoek is bij Fugro in de tweede helft van 2018 gestegen met 50%."

"De olie trekt aan en dus ook de kasstroom voor Fugro. Als het mis gaat, dan gaat het flink mis. Maar als het goed gaat - en kijkend naar de olieprijs dénk ik ook dat het goed gaat - dan is 14 euro een realistisch koersdoel."

Besi

"Besi kent flinke schommelingen, maar dat betekent dus ook dat er stevige herstelbewegingen zijn. De processormarkt draait goed en dat moet ook zijn weerslag kunnen hebben op Besi."

ArcelorMittal

"Chinese staalfabrieken worden gesaneerd omdat de luchtvervuiling enorm is. Dat betekent kansen voor Europese staalbedrijven. Arcelor verkoopt ook ijzererts en de prijs daarvoor is stevig gestegen. Arcelor kan wellicht herstellen tot 27 euro."

Short

Bij de paneldiscussie aan het eind van de avond, vroeg interviewer Pieter Kort, hoofdredacteur van IEX, alle analisten ook nog om een short- of verkooptip.

Nico Bakker: Aperam

"Dit is puur op basis van de maandgrafieken. Er is al al een tijd lang een redelijke downtrend zichtbaar."

Nico Inberg: Takeaway

"De groei is wel in orde. En the winner takes all klopt ook, maar voor de grote spelers als Amazon en Apple is deze markt ook interessant. Als de concurrentie spraakgestuurd wordt - ‘Alexa bestel pizza’ - dan gaat die bestelling rechtstreeks naar de pizzeria, en niet meer via Takeaway."

Jim Tehupuring: Signify

"Ik geloof niet in het businessmodel. De oude gloeilampenbusiness wordt vervangen door Led. En die Led-lampen gaan 15 jaar mee. Krimpende omzet dus, die je niet kan opvangen met meer dienstverlening."

Ralph Wessels: Randstad

"Als je kijkt naar organische omzetgroei, die was in Q1 2018 7% maar Q4 2018 was nog maar net een plusje. We gaan naar het eind van de cyclus. En Randstad heeft Monsterboard overgenomen. Dat is ook een zwaar dossier."

Royce Tostrams ArcelorMittal

"Ze zijn door de cruciale bodem van 17 euro gezakt. Dat is een slecht signaal. Mijn advies: wacht op het herstel tot aan de oude bodem, daar ligt de volgende top. En dán moet je short gaan."

Jos Versteeg: BAM

"Het gaat inderdaad beter met de bouw, maar ik had BAM jarenlang in mijn portefeuille en ik werd zo gék van al die bleeders jarenlang. Er is altijd wel wat. Met de Zeesluis in IJmuiden is er ook nog steeds narigheid en er komt telkens weer iets uit de kast."

