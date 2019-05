Fondsenrondje: Omkeren

Na de daling van de afgelopen dagen is het niet verkeerd dat de AEX (+0,8%) weer wat herstel laat zien. De Duitsers (+1,0%) en Fransen (+0,9%) doen het zelfs nog een tikje beter.

De markten gingen deze week omlaag op het tweetje van Donald Trump dat hij de importheffingen voor Chinese producten verhoogt naar 25%. Vandaag gingen deze nieuwe tarieven in en dan zul je precies zien dat de markten omhoog gaan.

Aan de andere kant is er geen enkele zekerheid dat deze plus standhoudt. De Chinese vice-premier is nog altijd aan het onderhandelen met de Amerikaanse president. Op het moment daar niets uitkomt, kan het zomaar weer de andere kant opslaan. Helemaal zo vlak voor het weekend zien we weleens dat partijen wat geld van tafel halen.

Hier staat tegenover dat wanneer beide heren ineens een gematigde toon aanslaan, de markten zomaar weer kunnen rallyen. De Amerikaanse economie groeit vrolijk door en ook met de Europese dienstensector gaat het crescendo.

Bouwers in de lift

De bouwers zijn vandaag de grote winnaar op het Damrak. Gisteren knalde BAM nog meer dan 10% omlaag, maar vandaag wordt het verlies voor de helft goedgemaakt. De redelijke cijfers van Heijmans (+2,1%) zullen zeker een rol spelen.

Het bouwbedrijf rekent op een gelijkblijvende omzet met een hogere winst. Meer is het eigenlijk niet. Waar beleggers op moeten wachten, is hoe de problemen met Tennet worden afgewikkeld. Hier schreef Heijmans vorig jaar al €10 miljoen op af.

De IEX Beleggersdesk denkt dat de bouwer meer dan €1 per aandeel kan verdienen als de problemen met Tennet zijn opgelost. Dan rolt er een K/W van ongeveer 9 uit.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

In het jaar 2019 doen de bouwers het erg goed, maar de afgelopen twaalf maanden waren toch bijzonder matig. Zowel Heijmans, BAM en VolkerWessels noteren inclusief het dividend in het rood, terwijl de AEX het hoofd nog net boven water houdt.

Brede markt

De AEX stijgt 0,8% maar blijft licht achter ten opzichte van de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 9,5% en noteert 16,6 punten.

De Amerikaanse futures staan zo'n 0,1% in de min. Gisteravond maakte Wall Street het verlies wel grotendeels goed.

De euro stijgt 0,1% en noteert 1,122 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,16%) en Duitse (-0,03%) rente stijgen twee basispunten.

Goud (+0,1%) doet vrijwel niets.

Olie: WTI (+0,1%) en Brent (+0,8%) herstellen iets.

Bitcoin (+2,7%) is door de de $6000-grens gebroken.

Het Damrak

DSM levert een puike prestatie, met een plus van 0,4%. Het aandeel gaat namelijk €1,53 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd stijgt het aandeel zo'n 2%.

Eigenlijk gaat alles keurig omhoog. De defensieve namen zoals Ahold (-0,7%), Wolters Kluwer (+0,4%) en Unilever (+0,4%) blijven wel iets achter.

Weinig mensen zullen gek opkijken dat de chipsector juist omhoog knalt. ASML (+2,0%), ASMI (+2,5%) en Besi (+2,0%) maken een deel van het verlies van gisteren weer goed.

Altice (+7,5%) is de grote winnaar van de dag. Dit nieuwsbericht is waarschijnlijk de oorzaak.

ArcelorMittal (+0,0%) valt wel erg tegen. De staalgigant krijgt een koersdoelverlaging van KBC om de oren geslingerd. Het aandeel gaat naar €25 van €32, maar het advies blijft kopen.

Ook een koersdoelverlaging voor PostNL (+2,6%), maar die komt minder als een verrassing.

Niet schrikken van die min van 3,1% voor Flow Traders. Het aandeel gaat vandaag €1 ex-dividend.

Hetzelfde geldt voor Boskalis (-2,1%). De baggeraar noteert €0,50 ex-dividend.

Eurocommercial Properties (+1,5%) kwam met prima cijfers langs. De huurinkomsten over de eerste negen maanden van het gebroken boekjaar bedragen €1,81 per aandeel, waardoor het vastgoedfonds op schema ligt voor een jaarresultaat van ten minste €2,36. Volgens de IEX Beleggersdesk ligt de Loan-To-Value ratio wel te hoog. Eurocommercial: Prima kwartaal #EurocommercialProperties https://t.co/43AYzTnEgb — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 10, 2019

Air France-KLM (+1,5%) zag in april het aantal passagiers aan boord stijgen naar 9 miljoen. De hoogste passagiersinstroom was te zien bij Air France (+14%).

Beleggers lijken enigszins bijgekomen van die pijnlijke nederlaag van Ajax (+1,6%) tegen Tottenham Hotspur.

