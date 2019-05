Het moet kort, want het zijn er veel. De Q1's van Ahold Delhaize zijn min of meer in de prik. De VS zijn goed, als ik het snel goed zie. Het concern herhaalt de outlook. Eens zien wat de koers doet, want die blijft dit jaar lelijk op de AEX achter: -4% om 14%.

IMCD kent spectaculaire groei door overnames, maar ook autonoom lijken me de cijfers prima op orde:

Aperam spreekt van zwakke marktomstandigheden in Europa. Het is te zien:

Wolters Kluwer herhaalt de outlook zie ik snel, ze zijn net door. Boskalis moet ook rapporteren, ik zie ze nog niet, maar plak ze er bij. Geen idee hoe laat. Het concern is ook wel eens midden op de dag met een update gekomen. En misschien waren ze wel aan boord van dat gekaapte schip. Zal u net zien.

Die smoes had een Chinees bedrijf trouwens eens. Letterlijk: Sorry, de bestelauto met de enige versie van cijfers is gestolen, maar nu dwaal ik af. Hier zijn de Wokkels.

Marktbreed is er het nodige te doen na een stevige afstraffing gisteren op Wall Street. Eerst hard omlaag...

-Asia shares ? with brunt of declines in Japan, China, Hong Kong

-New Zealand dollar ? after rate cut

-Sentiment remains fragile

-Turkey’s lira and stocks slump

-Oil recovers after dropping toward $60https://t.co/37kjVGzy3Z pic.twitter.com/TfCGzO2cfe — Bloomberg Markets (@markets) May 8, 2019

... en weer herstel richting het slot. Dit is de S&P 500 future sinds vrijdag. We weten ons niet zo goed raad met die twitterende president, zal ik maar zeggen. Het lijkt wel Liverpool - Barcelona en weer andersom.

Verder is het redelijk rustig. Met uitzondering van Japan (vlucht in yen) en dat er weer eens wat bitcoins zijn gejat (kijk onderaan bij de tweets) is het vrij rustig:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren, Vastned had ook nog cijfers, sorry nog niet gezien. Er is en gebeurt ook zoveel. Toyota winstwaarschuwt nog even tussendoor.

07:45 Weer rode cijfers en minder omzet bij Osram

07:40 Mogelijk boete EU voor JPMorgan en Citi

07:40 Belastingdruk zit Commerzbank dwars

07:31 Resultaat vastgoedfonds Atrium verder omlaag

07:31 Winstval voor Aperam

07:25 IMCD goed begonnen aan het jaar

07:12 Ahold Delhaize voert omzet op

06:58 Toyota voelt handelskift

06:31 Chinese uitvoer groeit

07 mei Taxi-app Lyft overtreft verwachtingen

07 mei 'Uber zet prijs aandelen hoog in'

07 mei Forse minnen op Wall Street

07 mei Shell-bestuurders genoemd in corruptiezaak

07 mei BHP Billiton aangeklaagd voor miljarden

07 mei Handelsperikelen drukken Wall Street

07 mei Pand Parijs trekt bezetting Vastned omlaag

07 mei Transactiewaarde Euronext omlaag

07 mei Reijnen weg als commissaris Avantium

07 mei Siemens wil energietak op eigen benen zetten

Analistenadvies luidt als volgt en let op ASMI:

DSM: naar €99 van €92 - Credit Suisse

DSM: naar €110 van €105 - Berenberg

ASMI: naar hold van buy en naar €60 van €54 - Kepler Cheuvreux

Takeaway: naar €90 van €70 - RBC

De AFM meldt deze shorts, paar AMG'tje maar:

De agenda spreekt voor zich en dat Duitse cijfer valt mee! Echt, +0,6%.

08:00 Ahold Delhaize Q1-cijfers

08:00 Boskalis Q1-cijfers

08:00 IMCD Q1-cijfers

08:00 Ontex Q1-cijfers

08:00 Bekaert Q1-cijfers

08:00 Aperam Q1-cijfers

08:00 Wolters Kluwer Q1-cijfers

08:00 Commerzbank Q1-cijfers

08:00 Siemens Q1-cijfers

08:00 Duitsland industriële productie mrt -0,7% MoM

09:00 TKH notering €1,40 ex-dividend

18:00 GBL Q1-cijfers

22:00 Walt Disney Q1-cijfers

En dan nog even dit

Oh, zit het zo:

Tariff war renewed? How U.S.-China trade talks could play out https://t.co/qpMFY2lPEm — Bloomberg Markets (@markets) May 8, 2019

We krijgen er een crowded trade à la Tesla bij?

Drivers for Uber and Lyft plan to go on strike tomorrow for higher wages, among other demands, as Uber prepares to debut at the NYSE. https://t.co/tSNwipwOjl pic.twitter.com/15ay2Gf7vM — CNBC (@CNBC) May 7, 2019

Aan animo geen gebrek?

Uber has enough investor demand to price its IPO at the top end of its price range https://t.co/IQ233AEcBg — Bloomberg (@business) May 7, 2019

Uhm, is dat niet altijd zo bij startups?

Corruptie is dacht ik vooral het thema:

Watch: President Cyril Ramaphosa is virtually assured a second term when South Africans go to the polls on Wednesday but the size of his victory matters, @edwardcropley explains. https://t.co/yRPftFouj4 — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) May 7, 2019

Deze meneer kent u. Zijn aandeel ook:

Opknippen is ook een vak:

Siemens to separate struggling gas and power division https://t.co/tTWnmt4P24 pic.twitter.com/eaGEkhAIqg — Reuters Business (@ReutersBiz) May 7, 2019

Zolang de buybacks maar goed zitten:

Stock buybacks ramp up while investors turn to ETFs — BofA https://t.co/Ty5U3nwshK — fastFT (@fastFT) May 7, 2019

Het is te lang, te gemakkelijk (goedkope euro) te goed met Duitsland gegaan, denk ik:

Germany’s corporate crises are increasingly being fought in public thanks to fed-up shareholders. https://t.co/QgZfwyZSQi — Financial Times (@FinancialTimes) May 7, 2019

Nog meer autoschade:

Toyota profit falls short of projections, but a share buyback helps lift shares https://t.co/nXFlWE4f3A pic.twitter.com/G1B8h62BO6 — Bloomberg Markets (@markets) May 8, 2019

Gaat de prijs net lekker en weg zijn ze alweer. Fijn zo'n ongereguleerde markt deel zoveel:

Binance hack:

-7,000 Bitcoin worth about $40 million stolen

-Hackers used techniques like phishing and viruses to obtain a large amount of user data

-Company will use emergency insurance fund to cover the incidenthttps://t.co/PpFkFF2kmF — Bloomberg Markets (@markets) May 8, 2019

Valt wel mee, toch?

Hated. Dumped. Forgotten. Europe's stock rally can't find love https://t.co/7whpo6zJff — Bloomberg (@business) May 8, 2019

Briljant!

