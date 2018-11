Apple -5,1%, Amazon -4,4% en de Nasdaq 100 -3%: dit moet geen gewoonte worden, dit gaat wel heel hard zo. Schrale troost is dat Bloomberg er nog een mooi verhaal van maakt. Het aandeel Lumentum deed trouwens -33,0%.

A three-minute chat at a San Francisco conference helped wipe more than $190 billion from global stocks https://t.co/sEWLa1V1tE via @bopinion — Bloomberg Markets (@markets) 13 november 2018

Dit is verder het Apple verhaal:

Apple's Asia suppliers fall amid fears of weak iPhone sales https://t.co/VXSOY1IcO1 — Reuters Business (@ReutersBiz) 13 november 2018

Amazon heeft ook nieuws. Eindelijk heeft Jeff de knoop doorgehakt. Crystal City? Nooit van gehoord:

Amazon's decision to put its next headquarters in New York City and Crystal City, Va., ended a contest that started with applications from 238 suitors https://t.co/o5nY4uY05G — The Wall Street Journal (@WSJ) 13 november 2018

Hoe staan de markten er nu bij na die afstraffing? Vaker gezien zulke berichten in de afgelopen maanden, maar hoop is hoop. Tussen twee haakjes: het Witte Huis zou denken aan hogere tarieven voor auto's. Eén keer raden wie daar last van gaat krijgen.

Asian shares pare losses on U.S.-China trade optimism, oil slides https://t.co/9csP0ioI3M — Reuters Business (@ReutersBiz) 13 november 2018

Atrium heeft als enige cijfers bij ons, Arcadis heeft een nieuwtje en misschien is het maar goed dat LeasePlan nog niet is genoteerd... Verder ziet u het: allerminst overtuigend herstel, dollar zakt nu iets en olie blijft maar dalen. Ahold Delhaize houdt haar capital markets day: nieuwe strategie?

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Wordt Bux een concurrent voor de brokers? Let op Takeaway, HelloFresh heeft cijfers.

07:54 Grote afschrijving LeasePlan in Turkije

07:53 Groter verlies HelloFresh door investeringen

07:38 Arcadis aan de slag in Hamburg

07:34 'Handelsoverleg China en VS hervat'

07:22 Resultaat Atrium iets omlaag

07:17 Tech zet Nikkei flink lager

06:43 Winkeliers zetten meer om

06:23 'Ajax opent kantoor op Manhattan'

06:07 'Bux begint met gratis handel in aandelen'

12 nov Kellogg onderzoekt verkoop koekjestak

12 nov Klappen voor Apple op donkerrood Wall Street

12 nov 'Maleisië wil 600 miljoen terug van Goldman'

12 nov 'Rabobank bekijkt verkoop onderdelen in VS'

12 nov Ease2pay werkt mee aan nieuwe app Rabobank

De AFM meldt deze shorts:



De agenda kent de eerste voorlopende indicator over deze maand:

06:30 Nederland detailhandelsverkopen sep

08:00 Vodafone Q3-cijfers

08:00 Investeerdersdag Ahold Delhaize

11:00 Duitsland ZEW Index nov -25,0

14:00 Home Depot Q3-cijfers

14:00 Duitsland Inflatie CPI okt 0,2% MoM

En dan nog even dit

Jaja, het is wel zo. De slechste beurs in jaren.

Sell-Off becomes roughest since 2011 on 3rd leg of Nasdaq drop. Prices for protection via tech options exceed rest of market.https://t.co/JkIfPA4sOe pic.twitter.com/qE6n48cXfq — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 12 november 2018

De prijs begint weer met een vijf:

Oil fell for a 12th straight day to extend its record losing streak as Trump blasts Saudi plan to cut production https://t.co/ghjxqQUIls pic.twitter.com/y4awk8J8oK — Bloomberg Markets (@markets) 13 november 2018

Zit het daar iemand in de weg?

Japan’s central bank has become the first among G7 nations to own assets collectively worth more than the country’s entire economy https://t.co/Ax7T5lQrZx pic.twitter.com/oFRgVGLlNp — Reuters Business (@ReutersBiz) 13 november 2018

Klinkt niet goed:

Chinese banks are struggling with a push to increase private credit because they don't know who to lend to https://t.co/DNfPULNJl2 pic.twitter.com/dyJaD8BfO6 — Bloomberg Markets (@markets) 13 november 2018

Waar een wil is, is monetaire ruimte:

China's government has more room to leverage up as growth slows https://t.co/GIA8lTkwet — Bloomberg Markets (@markets) 13 november 2018

Stelletje Muppets :-)

Goldman Sachs' reputation is facing one of its biggest crises of the decade, and now its shares are too https://t.co/FnGMOzsUdZ pic.twitter.com/OUk6xNljTR — Bloomberg Markets (@markets) 13 november 2018

Wat krijgen we nou?

The company said the issue has been resolved and it will conduct an investigation https://t.co/RVFuQcDR4S — The Wall Street Journal (@WSJ) 13 november 2018

Wij er af en zij er aan, tel uit het saldo:

China is expected to become the world's biggest natural gas buyer by 2040 https://t.co/rHetn3RUvl pic.twitter.com/uKRmkzvJeA — Bloomberg Markets (@markets) 13 november 2018

